  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdullah Şanlıdağ
Abdullah Şanlıdağ

Abdullah Şanlıdağ

28 Eylül 2020

Tarih, biz yaşarken yazılıyor
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

28 Eylül 2020

Geleceğin tarihi
Ahmet Tâlib Çelen
Ahmet Tâlib Çelen

Ahmet Tâlib Çelen

28 Eylül 2020

Âile, kanatlarımızdır
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

28 Eylül 2020

‘2. baro geleneğe aykırı’ diyenlere soralım, sizin örfünüz gaylik mi?
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

28 Eylül 2020

Biraz da kafa karıştıralım…
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

28 Eylül 2020

Tek millet iki devlet
Hacı Yakışıklı
Hacı Yakışıklı

Hacı Yakışıklı

28 Eylül 2020

Tabipler Birliği ama Türk mü?
Hasan Aksay
Hasan Aksay

Hasan Aksay

28 Eylül 2020

BM’de, dünya nizamına adalet çağrısı
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

28 Eylül 2020

Eğitim Ama Nasıl?
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

28 Eylül 2020

Dünyaya Geldim Gitmeye
İbrahim Karataş
İbrahim Karataş

İbrahim Karataş

28 Eylül 2020

Hayber için tazminat ödemek
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

28 Eylül 2020

Türk ve İslam Tarihinin En Büyük Bozgunu
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

28 Eylül 2020

Padişahlar, tarikatlar, şeyhler, müritler -2-
Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu
Medya

Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu

Gösterime girdiği ilk günden itibaren yayınladığı sahnelerle gayrimeşru ilişkileri, çıplaklık, şantaj ve çarpık ilişkileri ile gündemden düş..
Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı
Gündem

Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile yaşadığı çatışmada 16 askerini kaybettiğini, 100'den fazla askerinin de yaralandığını açıkladı...
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattı..
Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerin sayısını duyurdu!
Gündem

Azerbaycan öldürülen Ermeni askerlerin sayısını duyurdu!

Azerbaycan Seferberlik Birimi, Ermenistan ile yaşanan çatışmada 10 Ermenistan askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik
Dünya

Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan tarafından yapılan açıklamada, tüm pozisyonları kaybettiklerini ve ..
Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler
Dünya

Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler

Sahadan alınan bilgilere göre; Azerbaycan'ın, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemini farklı yönlerde imha ettiği b..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Dünya

Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevi..
Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var

Orta Doğu ülkelerinden Lübnan'da ordu güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
28 Eylül 2020

‘2. baro geleneğe aykırı’ diyenlere soralım, sizin örfünüz gaylik mi?

Önce, “Önüne gelen ikinci, üçüncü baroyu kurar. Alevi barosu, Sünni barosu olur. Yakışır mı, böyle bir şey, Türkiye’ye” dediler..

Milliyetçi kesimi tahrik etmek için, “PKK bile baro kurabilir” dediler..

Kemalistleri tahrik etmek için, “Hilafet çağrısı yapmak isteyenler de baro kurabilir” dediler..

Kanun çıktı..

“Hah hah ha.. İkinci baro kurulamadı, ne oldu, nanik” dediler..

Uzun sürmedi..

İstanbul’dan ikinci baronun kurulduğuna dair haber geldi..

Sırada Ankara ve İzmir var.

Ama bu arada..

Kanun çıkmadan önce, “PKK’lılar, marjinal örgüt yanlıları bile baro kurarlar” diyenler..

Sonrasında “Ne oldu, ne oldu kuramadınız işte” diyenler..

Pes ettiler mi?

Hayır..

İstanbul’daki ikinci baronun kuruluş dilekçesi, Türkiye Barolar Birliği’ne verilince, yıllarca İstanbul Barosu’nda yönetim kurulu üyeliği yapan, şu an Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan Hüseyin Özbek, itirazını yaptı:

“Geleneklerimize aykırı”!

Ay çok hoşsun Hüseyin bey.

Eşcinsellere destek veren baro açıklamaları, geleneklerimize çok mu uygundu?

Bir tane açıklamanı, bir tane itirazını duymadık biz senin, gaylere, lezbiyenlere, homoseksüellere destek veren baro açıklamalarına karşı..

Senin İstanbul Baro Yönetim kurulu üyesi olduğun dönemde, başörtülü stajyerlere ruhsat verilmemesi, geleneklerimize çok mu uygundu?

Ne geleneği ya..

Biz de işi masumlaştırıyoruz..

“Geleneğe çok mu uygundu” da, ne demek?

Hitler’in faşistliğinden daha faşist bir uygulama dememiz gerekir..

Lenin’in komünistliğinden daha komünist, Haccac-ı Zalim’in zalimliğinden daha zalim uygulama dememiz gerekir..

2010’lu yıllarda, Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş bir genç kıza, başındaki örtü sebebi ile ruhsat vermemek, zalimliğin/vicdansızlığın en kralı değilse, nedir?

Başörtülü stajyerlere ruhsat vermeyenler, şimdi gelmişler..

İkinci baro kurulmasına, “geleneklerimize aykırı” diye itiraz ediyorlar..

Ayak oyunları ile, müracaatlarını kabul ettirmemek için, numara çekiyorlar..

Son numaraları, “Anayasa Mahkemesinin, iptal başvurusunu esastan görüşmeye başlayacağı bir süreçte, Anayasaya açıkça aykırı düzenlemeye bir anlamda geçerlilik kazandırmaya yönelik bu aceleciliği son derece yanlış bulmaktayım” açıklamaları..

Beyefendiler gestapo şefi..

Neyin hukuka uygun, neyin hukuka aykırı olduğuna kendileri karar veriyor.

TBMM kanunu çıkarmış..

Hiç sallamıyorlar bile..

“TBMM ne bilir, biz biliriz” diyorlar..

En azından “Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar, kanun hukukidir” diyeceklerine..

“Anayasaya açıkça aykırı düzenleme” diyerek, “bu işler bizden sorulur. Biz ne dersek o!” buyurganlığı ile açıklamalar yapıyorlar..

Bir anlamda, Anayasa Mahkemesi’ne de, sopa gösteriyorlar..

“İptal et.. Yoksa, anlarsın ya...” diyorlar..

Allah korusun, bunların eline bir fırsat geçerse..

Türkiye’nin halini tahmin etmek bile istemiyorum..

PKK’ya, DHKP/C’ye, bilumum eşcinsellere, gaylere, homoseksüellere baro içinde oda bile verirler..

“Terörist faaliyetlerinizi, baromuz çatısı altında rahatlıkla ifa edebilirsiniz” bile derler..

Daha fazlasını ne ben söyleyeyim, ne de siz okuyun..

Ama, soyut bir suçlama yapmadığımı ispat açısından, İstanbul Barosu’nun binasına, daha üç hafta önce asılan DHKP/C’li afişini hatırlatarak, ikinci baro kuruluşuna karşı çıkanların, o afişe ses etmediklerinin, baro yönetimini istifaya davet etmediklerinin altını çizeyim..

Hatta, Barolar Birliği olarak, İstanbul Barosu’nun yönetimi hakkında disiplin soruşturması açılması için girişimde bulunmadıklarını hatırlatayım..

Baroların PKK yandaşlığı içerikli açıklamalarına ses çıkaramayan. 

Baroların DHKP/C’li teröristlerin avukatlığını yapma girişimlerine soruşturma açamayan..

Baroları CHP’nin arka bahçesi gibi kullanılması için, iktidar partisi aleyhine günübirlik açıklama yapılmasına sessiz kalanlar..

Bakın, çoklu baro sistemine, kanunlaştıktan sonra dahi, nasıl çelme takmaya kalkışıyorlar:

“Çoklu baro olarak bilinen düzenleme mesleki bir ihtiyacın değil, siyasi gücün meslek örgütlerini denetim ve etki alanına alarak yandaşlaştırma düşüncesinin ürünüdür.”

Affedersiniz, Barolar Birliği’nin Yönetim Kurulu üyesi beyefendi..

“Yeni kurulan barolara, kabzımallar mı üye kabul ediliyor. Onlar da avukat değil mi.”

Öyle ya..

Şu anki barolara nasıl ki avukatlar üye ise..

Yeni kurulacak barolara da, avukatlar üye..

Mevcutları kutsayıp, yeni kurulacak olanları, yandaşlıkla suçlamak, hangi iflas etmiş aklın ürünü olabilir?

Veya..

“Anayasa Mahkemesinin, iptal başvurusunu esastan görüşmeye başlayacağı bir süreçte, Anayasaya açıkça aykırı düzenlemeye bir anlamda geçerlilik kazandırmaya yönelik bu aceleciliği son derece yanlış bulmaktayım” ifadesinin hangi hukuki altyapısı vardır?

O mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetmedi mi?

Reddettikten sonra,  “İptal başvurusunun sonucunu bekleyelim” diye itiraz etmenin, bir hukukçuya yakışır bir yanı olabilir mi?

Daha önemlisi.. “TBB’nin, daha önce kurumsal olarak çoklu baroya karşı olduğunu açıklamıştır” cümlesi kurmak, bu sebeble de, yeni baronun müracaatının reddi gerektiğini söylemek, TBMM’ye darbe değil midir?

Kimden alıyor, bu adamlar o yetkiyi?

Kimden alıyorlar, bu küstahlığın cesaretini?

Bir açıklasalar da, bilsek..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can

Cesareti anayasanin kararlarini saygi duymuyorum tanimiyorum dan basladi. Herkes artik kendi hukukunu ciziyor. Hukukun durumu da ortada. AIHM den dönen kararlar iddianamelerin delil zayifligi bunlar da rahatsiz edici ve Túrkiye nin itibarina suikast. Ama rahatsiz olan yok dökülen savcilari meslekten men etmek yok. Barolar da tabii ki in cin oynar bu ara.
  • Yanıtla

Ferhat

Haccacı katmasaydın iyiydi. Çünkü o devletin memuru idi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı