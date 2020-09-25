İBB’den sporun atasına infaz!..

Sporun ‘Dili, dini, ırkı’ yoktur sözünün, günümüzde geçerliliğini kaybettiğinin bir başka, en somut örneği İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İBB bünyesinde faaliyet gösterilen Spor Kulübüyle birlikte Spor İstanbul’da yaşananlar, geçmişten gelen CHP anlayışının günümüzde de devamı oluyor. Partiyi yönetenler seçim öncesi İstanbullulara verdiği vaatlerin ne kadar karşılıksız-boş olduğu, seçim sonrası işe alınan personel sayısının, işten atılanlardan daha fazla olmasından anlıyoruz. Hal böyle olunca da kültür, ulaşım, eğitim gibi birçok alanda olduğu gibi sporda üzerine düşen payı almaya devam ediyor. İBB’ye bağlı şirket olan Spor İstanbul’da işten çıkarma kıyımı yaşanırken umarım ki, daha fazla çalışanı nasıl şirketten çıkarılabiliriz yolunda, ince hesaplar-ayarlar yapılmıyordur. Oysaki, seçmene verilen iş vaadinden dolayı şirkete yeni personel alınacaksa, yeni bir spor tesisi, yeni bir organizasyonu yapılması, akıllıca ve insanca bir davranış olmaz mı?..

CUMHURİYET REHBERLERİ Mİ OLUYOR!

İBB çalışıyor. Bu slogan, İstanbullu menfaatine geçmişten günümüze süregelen, yerinde bir söylemdi. Ta ki 2019 İBB yönetiminin el değiştirmesine kadar. Bugün için, mevcut yönetimine baktığımızda, İstanbul’un yararına çalışanların işine sudan sebeplerle bir bir son verildiği, göreve takip olanların ise ideolojik düşüncelerle nasıl donatılmak istendiğini görmek mümkün. Hiç kimse durup dururken, kendi başına gelin güvey olmuyor tabii. Her uygulamanın bir akıl hocaları var, düşüncesiyle yola çıkıldığında, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Kulübündeki değişimlerde nelerden etkilendiğini, Cumhuriyet Gazetesi Spor Sayfasında yer alan ‘İBB kadın atletler için şube kurdu’ başlığında görmek mümkün...

ATLETİZMİN YILDIZLARI BİR BİR KAYDI

İBB Atletizm Erkek takımı ile ilgili haber, değerli arkadaşımız Harun Sekmen imzasıyla gazetemizde yayınlandı. Bu haber birçok mesaj içermektedir. CHP anlayışının spor adı altında ne tür ayrımcılığa meyilli olduğu ve olmaya devam edeceğine sadece bir örnek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Belediye Başkanlığı döneminde bizzat yakından ilgilendiği, ulusal ve uluslararası sayısız başarı elde eden, geçmiş yıllarda birçok spor adamının yetiştiği Erkek Atletizm takımının mevcut Olimpik sporcuları, bir bir gönderiliyor. Gerekçe ise, bütçe ve takımın küçülmesi, sözde gençlere önem verileceği vaadi. Bu gerekçelerin ne kadar tutarsız-karşılıksız olduğunu, 30 yıl sonra ilk kez kurulan kadın atletizm takımına çok sayıda sporcunun, kısa vadede sportif başarı edilmesi için astronomik rakamlarla transfer edilmesinden, anlıyoruz. Tam bir CHP anlayışının hüküm sürdüğü icraat şekli. Erkek takımda yer alan Milli atletlerin işinden-aşından edilmesi, İBB’den bugüne kadar atılan 11.700, onların yerine fazlasıyla alınan 19 bin personeli hatırlattı. İBB Spor Kulübünün As Başkanlığını da yapan Şirin Mine Kılıç (Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu kitabının yazarı) ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ vurgusunun altında, feminizm gibi (kendisinin de inkâr etmediği) ideolojik akıma hizmet manasına geldiğini görmek zor olmasa gerek. Öyle olmasa Kılıç, ilk göreve geldiğinde erkek atletizm takımından, 23 kez Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı övgüyle söz ederken, bugün o takım sporcuları kapının önüne koyulur, kadın sporcuların transferine paralar aktarır mıydı! Kadının spor yapması işin bahanesi. Yapılmak istenen, Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişinden bugüne taşıdığı ideolojik anlayışından, sporu kullanarak İBB yönetiminde de ödün vermeme çabasıdır, vesselam…