  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen
1969 yılında Bayburt’ta doğdu. İlköğretim ve Liseyi Bayburt’ta okudu.1994-1998 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / Spor Yönetimini bitirdi. 2004 -2005-Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) / Yüksek Lisans Özel Öğrencisi.2016-2018-Gelişim Üniversitesi BESYO /Spor Yöneticiliği Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2000-2002 Bağcılar Ensar Koleji Beden Eğitimi Öğretmenliği.2002-2005 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Uzmanı /ANKARA.2005-2008 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Spor Uzmanı.2008-2011 İBB Spor Etkinlikleri A.Ş.- Spor Tesisi Müdürlüğü. 2014-2018 İBB Spor İstanbul Engelliler Koordinatörü. Gazetecilik ve Televizyon tecrübeleri: 1993-1995 Foto-Maç Muhabirlik.1995-1997 Bakırköy Postası Dergisi (Spor Sorumlusu) 1995-1997 Fanatik Gazetesi-Anadolu Ajansı (Fahri Muhabirlik). Akit-Anadolu’da Vakit Gazetelerinde Köşe Yazarlığı 1997- Devam Ediyor. İstanbul Büyükşehir Beledisi WEB TV’de Spor Muhabirliği ve 2012 Avrupa Spor Başkenti Program Yapımcılığı. Akit TV’de ‘Spor Sohbetleri’ Program Yapımcı ve Sunuculuğu. Birçok spor branşında hakemlik ve antrenörlük belgesi sahibidir.
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

07 Ağustos 2020

Ahir zaman Peygamberinin ümmeti olmak!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

07 Ağustos 2020

Dans etmeyen, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olamıyor!
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

07 Ağustos 2020

Cami arsasına Hindu tapınağı inşası
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

07 Ağustos 2020

Bu ülkede her şey olabilirsiniz, rezil olamazsınız!
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

07 Ağustos 2020

Otoimmün
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

07 Ağustos 2020

Namuslu Olmak ve Cemil Ağabey
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

07 Ağustos 2020

Ömür biter yol bitmez
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

07 Ağustos 2020

Derin Yaraları Örtemeyen Beyrut Romantizmi
Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

07 Ağustos 2020

20 vekil de İnce’ye verip DEVA olsanıza!..
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

07 Ağustos 2020

Kurtuluş kozmik bilim ve bilince erişmek de!!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

07 Ağustos 2020

“Şiddet, Şeddadların yoludur!”
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

07 Ağustos 2020

Dinlerini parçalayıp bozanlar!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

07 Ağustos 2020

Fuat Sezgin’in Arapçanın Üstünlüğüne Dair Görüşleri
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

07 Ağustos 2020

Tadı iyice kaçtı
Facianın yaşandığı Lübnan’da halk harekete geçti: Bizi o ülke yönetsin
Dünya

Facianın yaşandığı Lübnan’da halk harekete geçti: Bizi o ülke yönetsin

Yüzden fazla insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın da yaralanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Lübnan’da halk, ülkeyi 10 yıl ..
Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite ..
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti
Yerel

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti

Kocaeli'de yemek vermek için çoban köpeğinin yanına giden kadın, yaşlı bir adamın hayvanı ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Yakalanınca..
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Gündem

İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler
Gündem

İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler

Şanlıurfa'da bir araya gelerek açıklama yapan Suriyeli aşiret liderleri ve STK temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki topraklarını..
Herkes o gece nerede olduğunu merak ediyordu! Muharrem İnce belge açıklayacakmış
Siyaset

Herkes o gece nerede olduğunu merak ediyordu! Muharrem İnce belge açıklayacakmış

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim akşamı CHP'nin 60 bin sandığa gözlemci koymadığına dair belge paylaş..
Yunan basını: Ankara kararını iptal etti
Dünya

Yunan basını: Ankara kararını iptal etti

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'..
Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı
Gündem

Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı

Koronavirüs vaka sayısında artışların yaşandığı Şanlıurfa'da yeni tedbir kararları alındı. Kentte, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlı..
Koronavirüs ile ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Koronavirüs ile ilgili sözleri başını yaktı

Erzurum'da, basına verdiği röportajda "Koronavirüse inanmıyorum" diyen ve sonrasında yeniden maskesiz yakalanan kişi hakkında "bulaşıcı hast..
Altın ve dövizdeki dalgalanmaya AK Parti'den ilk açıklama
Ekonomi

Altın ve dövizdeki dalgalanmaya AK Parti'den ilk açıklama

Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
07 Ağustos 2020

Dans etmeyen, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olamıyor!

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde uygulanan müfredatla ilgili rahatsızlığın tarafımıza iletilmesinden dolayı, şaşkınlığımızı gizleyemedik! Batı hayranlığı özelliği taşıyan, bu bağnaz ve gerici anlayışın günümüzde geçerliliğini gördüğümüzde, hayretler içinde kaldık. Aklıma ilk, insanların özgür düşünce ve yaşantısına karşı koyulan darbe, başörtüsü ve düşünce yasağı dönemleri geldi. Elhamdülillah, o günleri geride bıraktık ama kırıntılarının devam ettiğini değişik alanlarda görmek mümkün. Onlardan birisi de Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde Lisans programı 4. Yarıyıl döneminde zorunlu olarak okutulan, Ritim Eğitimi ve Dans dersi. Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) bağlı Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde mecburi okutulan bu dersi almayan, üniversiteyi bitiremiyor. Dolayısıyla da öğretmen olamıyor. Kişinin mesleki kariyerini etkileyecek bu ders o kadar önemli, olmazsa olmaz mı? Devam edelim…

Ritim Eğitimi ve Dans dersini okutmak, ‘Öğretmen olmak istiyorsan, mutlaka bu dersi almak, eşli veya tekli dans etmek zorundasın’ demek. Bunu biz kendi kafamıza göre değil, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programında yer alan  ‘Ritim Eğitimi ve Dans’ dersinin içeriğinden esinlenerek söylüyoruz. İçerik aynen şöyle; ‘Ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, dans alıştırmaları, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, bireysel ve eşli egzersizler, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar, ritim ve dansla ilgili kavramların, tekniklerin ve kompozisyonların öğretimi’ Dans alıştırmaları, bireysel ve egzersizler, vals, tango, caz… Tüm bu detaylar, hiçbir yönüyle Müslüman Türk Kültürüyle uzaktan-yakından ilgisi yok. Fakat siz çıkıp diyeceksiniz ki; ‘Bu dersi almazsanız, öğretmen olamazsınız?’ Adama sormazlar mı; günümüz Türkiye’sinde Batı hayranlığı taşıyan bu zorbalığa-yaptırıma niçin mecbur bırakılıyoruz? 

 “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü Müfredat Programı iki yıl önce yenilendi. Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç döneminde konulan Ritim Eğitimi ve Dans Dersi, yeni programa tekrar kondu. Bu dersin gerekli olmadığını söylediğin zaman, ritmin bütün spor dallarında gerekli olduğunu, dolayısıyla bu dersin konulmasının doğru olduğunu savunuyorlar. Biz de evet ritim bütün spor dalları için gerekli, fakat ritim sadece dansla birlikte verilir diye bir kural yok. Ritim Eğitimi, zorunlu olarak verilen Müzik, Halk oyunları ve Jimnastik dersleriyle de verilebilir. Burada amaç başka. Duyarlı bazı öğretim elemanları öğrencilerin istekleri doğrusunda eşli dans ettirmiyorlar. Fakat çoğunluğu siz Beden Eğitimi Öğretmeni olacaksınız diyerek zorla eşli dans ettiriyorlar…

“Zaman, zaman yöneticilere gerek erkek öğrenciler, gerekse bayan öğrenciler eşli dans etmek istemediklerine dair şikâyetlerde bulunuyorlar. Hatta bu konuda CİMER’e bile yazan öğrenciler var. Ülkemizde kaç tane okulda Beden Eğitimi Dersinde dans ettiriliyor? Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan spor dalları belli. Ritim Eğitimi ve Dans Dersi seçmeli olarak konulabilir isteyen alabilir. Zorla verilmesinin bir mantığı yok. Yeni Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü Müfredat Programında Bizim Ata Sporumuz olan, Güreş, Okçuluk, Atıcılık gibi dersler zorunlu değil, fakat Ritim Eğitimi ve Dans Dersi zorunlu. Bu konuda birçok kişinin rahatsız olduğunu ve Ritim Eğitimi ve Dans Dersinin zorunlu olmaktan çıkarılmasında yarar var...

Ülkemizde özel ve resmi olmak üzere 100’ün üzerinde Üniversitelerin Fakülte ve Yüksek Okul statüsünde Beden Eğitimi Bölümü var. Buradan her yıl binlerce öğrenci mezun oluyor. Bu da yaklaşık 5 bin kişi demek. Siz bu öğrencilerin inançları, örf, adet, gelenek görenek, kısaca kültürleriyle bağdaşmayan bir dersi (Ritim Eğitimi ve Dans) almalarını mecbur bırakıyorsunuz. Bunun hangi anlayışa karşılık geldiğini, tarafımıza ulaştırılan şikâyet mailleri de ayan beyan ortaya koyuyor. Siz bu satırları okurken, Açıköğretim’de yer alan Psikoloji Lisans programının kaldırılması hakkındaki onayın, Cumhurbaşkanımız tarafından YÖK’e sunulduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor, değişen süreçle birlikte, yanlış müfredatlar-uygulamalardan düzeltilme gereği duyulabiliyor. Dileriz YÖK, eğitim ve öğretim dönemi başlamadan’ Ritim Eğitimi ve Dans’ dersini kaldırarak, akıl ve vicdan sahibi eğitmen-öğrencisinin, geçmişten süregelen ve halen yaşanan bu rezalete daha fazla malzeme olmasının önüne geçilmiş olunur…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demir

Begenmiyosaniz universiteye yollamayin ozgur ve laik ulkede yasiyoruz herkes istedigini okuyup bitirebilir.
  • Yanıtla

Kıçını çalkalamayan olamıyor

Ataları da balolarda dans ediyordu. Atalarının izinde. Nasıl bir iğrençlik olduğunu görün müslümanlar çocuklarınızı nereye gönderdiğinizi görün. Para için rezillik yerlerine...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı