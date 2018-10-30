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“The Cumhuriyet” Bayramı mı?

30 Ekim 2018 Salı

Abdulhamid’i çok seviyoruz, onun “din-ü devlet”, “İla-yı kelimetullah”, “Nizam-ı alem  anlayışından kurtulduğumuz için mi bayram yapıyoruz!. Yok öyle değil. Bugün kutlanan Cumhuriyet Türkiye (İslam) Cumhuriyetinin 95. Yılı!

Ha! Bana sorarsanız, “Cumhuri” sistem mi, “Monarşi” mi? Adına değil, muhtevasına bakarım. Muhtevasını görmesem adına bakıp karar verecek olursam “Cumhuri sistem” daha sıcak gelir.

Sovyetler de Cumhuriyet’le yönetiliyordu değil mi, Hitler Almanya’sı da. Aynı diktatörlük örneklerini “Monarşi” ve “adında “Demokratik” ülkelerde de görmek gerek.

Cumhuriyet Arapça bir kelime. Aslında “Res Publica”ın tam karşılığı değil.

Rest publicas” soluklanmak, dinlenmek gibi bir anlama sahip, “Res publica” “Kamu malı” anlamına geliyor. Yani ortak malın, alanın yönetimi gibi bir anlamı var. 

Arapçada “Cumhur”, sanıldığı gibi “Halk” anlamına gelmez. O “Demos”dur. “Kratos” ise iktidar demektir. Demos Kratos Halk iktidarı / Halkın yönetime katılması anlamına gelir. “Cumhuriyet” bu anlamda çoğunluğun, yani “Halkın çoğunluğu”nun, yani “Ulus”un yönetim hakkı anlamına gelir. “Demokratik Cumhuriyet” dediğinizde ise çoğunluğun yani ulusun ana unsurunun dışında kalan diğer/öteki unsurların hak ve hukukunun korunması anlamına gelir.

Halk ya da Ulus’un alameti farikası, onun inanç, tarih, gelenek, dil, örf, ananeleridir. Ancak CHP’nin ulusçuluğu, toplumun bütününün alameti farikalarını yok ederek, “Resmi ideoloji”nin dinleştirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Dine karşı, bu anlamda Laiklik bir kalkan olarak kullanılmıştır. “Cumhuriyet” yeniden tanımlanarak, ona 6 ok şeklinde tanımlanan yeni bir çerçeve çizilmiştir. Yani Cumhuriyet’in kurucu aklı’nın, Reşit Galiblerin, Osman Nuri Çermanların, Tekinalp (Moiz Kohen)’lerin  CHP’nin  Cumhuriyet”i her hangi bir Cumhuriyet değil “The Cumhuriyet”tir. O Cumhuriyet zaman içinde pratikleri itibarı ile bir azınlık diktatoryasına, ancak Monarşilerde olan bir “Tek Adam” rejimine, İstiklal Mahkemeleri ile baskılanan bir halkın  trajedisine dönüşmüştür.

6 Ok denilen şey, Cumhuriyetin mana ve mefhumunun içini boşaltmak için  düşünülmüş birer araçtı aslında. 6 ok’tan sadece biri “Cumhuriyet”tir, diğerleri kaşıkla verilen bir hakkın kepçeyle geri alınma operasyonu gibidir. Laiklik, devletçilik, inkılapçılık, Halkçılık, Milliyetçilik. 1927’ye kadar 4 ilke vardı, 1931 yılı 3. kurultayında buna Devletçilik ve İnkılabçılık maddeleri eklendi. Bu ilkelerin kimi Fransa’dan, kimi Rusya’dan, kimi Almanya’dan ve İtalya’dan alındı.

Anadolu topraklarında kurulan ilk Cumhuriyet de Türkiye Cumhuriyeti değil. Şimdi kutlanan Cumhuriyetin 95.yılındayız. 29 Ekim 1923. İlk Cumhuriyet “Güneybatı Kafkas Geçici Millî Hükûmeti”, “Cenub-ı Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi” ya da nam-ı diğer Kars İslam Cumhuriyeti.. İlk Cumhurbaşkanı Cihangirzade İbrahim bey 1 Aralık 1918’de seçildi ve 19 Nisan 1919’da İngilizler tarafından devrildi ve İbrahim bey sürgüne gönderildi. 1918 öncesi de bölgede Kongre hükümetleri ve Milli Federasyonlar kurulmuştu. Kars İslam Cumhuriyeti ise Başkanlıkla yönetilen bir Konfederasyondu ve “Demokratik Cumhuriyet” olmasının yanında “İslam” rejimin üssül esası idi.

Cumhuriyet 1923’de kuruldu değil mi. Anayasamızdaki “Devletin dini İslam dinidir” maddesi 10 Nisan 1928’de kaldırıldı. Laiklik ilkesi 5.2.1937’de Anayasaya girdi. Bu “Türk tipi” bir laiklikti aslında. Resmi ideolojiyi dinleştiren, diğer inançları resmi ideolojinin çerçevesi ile sınırlandıran, reforma tabi tutan bir laiklik anlayışı.

Ve bunu “Laiklik olmadan Cumhuriyet, Cumhuriyet olmadan Demokrasi, Demokrasi olmadan insan olunmaz” şeklinde bir sloganla topluma “insanlık şartı” olarak dayattılar.

Anadolu coğrafyasında 1918’de kurulan ilk Cumhuriyet Kars İslam Cumhuriyeti idi ve Laik değildi. Türkiye Cumhuriyeti bundan 5 yıl sonra kuruldu. Bu yıl Kars İslam Cumhuriyetinin 100. Yılı. 2. Cumhuriyet de “İslam Cumhuriyeti” olarak kuruldu. Anayasal olarak Laiklik 1937’de kabul edildiğine göre Türkiye Cumhuriyeti bu “manevi mirası red”detmek için 14 yıl bekledi. Aslında bunun böyle olacağı 4. İlkenin kabul edildiği CHP’nin 1927 kongresinde belli idi. Laiklik uygulamaları fiilen kendini gösterse de, Anayasaya girmesi için bir 10 yıl daha geçmesi gerekti.

Bugün kutlanan Cumhuriyet aslında “İslam Cumhuriyeti”dir.

Aslında bugüne kadar Anadolu topraklarında 3 Cumhuriyet kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhuriyettir. 3. Cumhuriyet ise 2 Eylül 1938’de kurulan Hatay Cumhuriyetidir. Hatay Cumhuriyeti 30 Haziran 1939’da Anavatana katıldı. Daha sonra biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyetinin himayesinde KKTC kuruldu. Türkiye Cumhuriyetinin ayrıca Irak ve Gürcistan üzerinde garantörlük hakları bulunmaktadır. 

Bir de kısaca, Taksim’den şu meşhur “Cumhursuz” Cumhuriyet anıtından söz edelim mi?

Anıt 9 Ağustos 1928’de yapıldı. Sanatçısı İtalyan Pietro CANONICA. Anıt Roma’da yapılıp İstanbul’a gemi ile getirilmiş.  Yapımına 1925 yılında karar verilmiş. 16.500 İngiliz Lirasına malolmuş. Bunun 140.000 lirası çoğu gayrimüslim olan Beyoğlu, Galata ve Karaköy esnafından, bankalar ve belediyeden toplanmış. Banca Commercineal İtaliano 600 Türk Lirası ve Nestle Çikolata Şirketi genel temsilcisi 40 Türk Lirası heykelin yapımı için bağışta bulunmuş. Ama yine de bazı eksikler ve anlaşmazlıklar sebebi ile son taksit ödenmemiş.. 

 Anıtta İtalyan mermeri kullanılmış. Anıtta Doğu tarafında, önüne bakan peçeli kadın, Batıda; yüzü açık, gökyüzüne bakan bir genç kız portresi yer almaktadır. Canonika bu anıttaki kadın başlarını şu şekilde tanımlamaktadır: “Abide’nin üstünde iki mask bulunacak ve bunların birisi peçe altında bir kadın çehresi olup eski devrin esaretini, diğer tarafta da yüzü açık gülümseyen bir kadın çehresi hürriyeti, bugünkü hayatı gösterecektir.” Heykeller Cire Perdue usulüyle dökülecektir. Ankara’dan heykeltraşa sürekli talepler iletilir. Kalpaklı kimse olmayacak. Şapkalı olacak. Gazi sivil olsun, asker olsun gibi birçok tavsiyeler yapılır.

Heykelin yapımında Darülfünun profesörlerinden M. Chaput, Meşhur İtalyan jeoloğu Profesör Kaçamali’den ve Mimar M. Mongeri’den  raporlar alınıyor. Giulio Mongeri anıtın çevre düzenlemesini yapan mimardır. Bir de Ankara’dan giden Türk asistan çalıştı bu işte.

Burada ilginç olan bir diğer konu da, heykelde, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hemen arkasında Rus generallerin de heykellerinin bulunmasıdır. İşgal için gelen daha sonra Milli Mücadele döneminde Rusya’nın yaptığı silah, cephane, para, altın, kısaca maddi ve manevi her türlü yardıma duyduğu minnettarlığın bir ifadesi olarak, iki Sovyet generaline de anıt da yer verilmiş. Bunlar General Mihail Vasilyeviç Frunze ve Mareşal Kliment Yefremoviç Voroşilov’dur.

Anıtın açılışına büyük bir kalabalık katıldı. M. Emin Yurdakul burada yaptığı konuşmada şöyle diyordu: “Sen bir İskender, bir Atillâ, bir Yavuz olmaktan sakındın. Yalnız taçsız ve tahtsız bir Mustafa Kemal olarak kaldın. Mikelanj’ın yonttuğu Musa’nın heykeli nasıl bir ilhamın eseri ise bu büyük sanatkârın hemşehrisi Canonika’nın tunçlara dil veren bir ruh ile canlandırdığı Mustafa Kemal de, aynı menbaın bir harikasıdır. Çünkü Musa ve Mustafa Kemal aynı cinsten kurtarıcıdırlar. Mustafa Kemal bu asra göre Musa’nın yaptığını yapmıştır. Bu kahraman da zamanın firavunlarına karşı tunç yumruğunu kaldırmış, milletini esaretten hürriyet yoluna çıkarmıştır.” Mustafa Necati ise, “Kardeşler! İşte karşımda bu manevî ve kutsal varlıklar büyük Mustafa Kemal’e taç giydiriyorlar. Onların çehrelerinden akan neşeye bakıyorum. O neşe kalplere ümit ve hayat veren sonsuz ve Rabbani bir kuvvettir” diye sesleniyordu. Neyse, “İslam Cumhuriyetimiz 95 yaşında”, kutlu olsun! Selâm ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • AHMET AHMET 1 sa önce
    Laiklik dinsizlik değildir ancak hakkıyla uygulanırsa; bunlara kendi kafalarındaki dinsiz laiklikle bizi kandırmaya çalışan aslındada laikliği bile kendilerine göre yorumlayanlara inat Hilafeti İslamiye i Cumhuriye kıyamet kopmadan elbet kurulacaktır.
  • RabiaRabia1 sa önce
    Euzubillahiminesseydanirracimbismillahirrahmanirrahim"Ey inananlar!Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun."Tevbe suresi 119.ayet.elhamdulillah.Sayin Dilipak Allah'u Teâlâ dan şanına yakışan bir şekilde gerektiği gibi korkmaliyiz.elhamdulillah çok şükür estağfirullah.yaziniza göre cumhuriyetimizin 100.yilini kutlarız.insanlarin sürgüne gönderilmesi bile hakkettigini göstermez.kacan munafiktir.gelecek kaygısı kaygı boyutunda olmasa da Türkiye İslam cumhuriyeti olarak yazılsa bilinse ülkemizde yaşayan yabancılar için daha dürüst bir devlet anlayışı olarak zenginligimize zenginlik karardı.ben kulağımı şu anda sağ elimle sol kulağımı tuttum anlayana Türkçe.saygilar selam ve dua ileAllaha emanet olun teşekkürler HasbinAllah'u ve nimel vekil deriz.buarada dün itibariyle açılışı yapılan İstanbul havalimanıni bize kazandırdığı için sizin araciliginizla Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli yol arkadaşları na saygı hürmet ve selamlarımı yolluyorum şahsen ve dua eder dua bekleriz.tesekkurler Dilipak hocam saygılar.hasbinallahu ve nimel vekil deriz.
  • CECOCECO2 sa önce
    NE KAFA AMA YONTAMTAŞ DEVRİ KAFASI. SİZ ADAM OLAMZSINIZ ÇÜNKÜ İÇİNİZ DIŞINIZ HUREFE. ALLAH KULLUK SİZE BATAR SİZ KULA KUL OLAMAYI HAK EDENLERDENSİNİZ. İLLAH KAÇIK PADİŞAHLARIN KÖLESİ KULU OLACAKASINIZ.HZ. MUHAMME BİR DEVRİMCİYDİ İLERİCİYDİ. SENİN GİBİ ARDINDNA GELEN ÖRÜMCEK KAFALILAR ONUN ÖĞRETİLEİNEİ ÇAĞ GERİSİNE İTTİ.SEN ÖNCE İNANDIĞIN DİNİ ÖĞREN.
  • Ahmet ÖzAhmet Öz2 sa önce
    Kaşıkla verilen bir hakkın kepçeyle alınmasıdır,diye hüküm kurmuşsunuz yazınızda,sanki mevcut iktidar,16 yıl boyunca,KEPÇEYLE VERİP KAŞIKLA GERİ ALIYORDU.Kantarın topuzunu bile isteye kaçırmışsınız.Atatürk ve arkadaşlarına olan engin muhabbetiniz o kadar fazla ki,mevcut iktidara da Rabbani kuvvet uygulamalı yazılar yazmamış mıydınız?Mevcut iktidarı uzunca süreler desteklememiş miydiniz?Sonuçta,mevcut iktidar vergileri kepçeyle alıp,hak sahiplerine haklarını çay kaşığı ile vermedi mi?Abartmada edebi sanatınızı konuşturmuşsunuz.
  • METİN P.METİN P.2 sa önce
    ATATÜRK DEVRİMLERİ VE YENİ KUNULAN LAİK CUMHURİYET DÜNYA TARİHİNDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HALKA YAPILAN BİR ZULÜM VE TRAVMADIR.BU YIKIM,KIYIM VE BASKILARIN BİR DAHA EŞİ VE BENZERİ GÖRÜLMEYECEKTİR.
  • derin düşüncederin düşünce3 sa önce
    Ayrıca Allah muslumanlar için en uygun yönetim biçimini Kur'aninda belirtmiştir. Şura sistemidir.Bu sistem Resullullah tam sonra hiç uygulanmadı. Bugün parlamenter sistem bir nebze Şura sistemine benzese de çok farklı yönleri var. Bu sistemi Kur'anin ayetlerinden oluşturmalıyız.
  • derin düşüncederin düşünce3 sa önce
    Resullullah Muhammed in yönettiği Medine Devleti İslam devleti değildi. Resullullah o devleti bugünkü anlamda tam demokrasiye benzer bir yönetim ile yönetti. Bunu İslam tarihinden az çok anlayabiliyoruz. Resullullah kim neye inanıyorsa karar verirken onların inançlarını baz alarak karar vermiştir. Bu uygulamalar günümüz muslumanlari nın kulaklarına küpe olmalıdır. Zaten Resullullah Muhammed (as)dan sonraki yönetimler özellikle dört halife döneminden sonraki yönetimler hep tek adamlığa dayanan baskıcı yönetimler dir. Yani Atatürk ün kurduğu Cumhuriyete baskıcı tek adamlılik diyeceksin ondan önceki padişahlık olan tek adamlığa ses çıkarmayacaksın. Bu büyük bir çelişki dir.
  • Mehmet AnılMehmet Anıl3 sa önce
    Cumhuriyeti kutlamak için bu kadar açıklama yapmaya gerek yoktu.. islam hilafetini yıkıp yerine kaim olan bir rejimin kuruluşunu kutlamak size yakışmadı!
  • TarafsızTarafsız3 sa önce
    Neden kavramlara takılıp kavga ediyorsunuz anlamadım bırakın kavgayı gürültüyü de ülkemizi geliştirmeye bakalım bilimde teknolojide ağır sanayi silah sanayi adalette ekonomide insan hakları denilen kul hakları konusunda gelişelim ama siz hala o iyiydi bu kötüydü sürekli tartışmalar kavramlar üzerinden iktidar olmak ve kalmak peşindesiniz fakat altta kalanlar hep aynı ezilip gidiyor bıktık sizin kavgalarınızdan sanki gelen gideni arattıda eskiden çokmu iyiydik yada yeni gelen çok mu iyi siz kendiniz demediniz mi kim gelirse gelsin biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmedikçe allah bizim hakkımızdaki hükmü değiştirmez eeeeee ozayman doğru yolda ilerlemeye bakalım yazarlar yazı yazarak insanları etkilemeye çalışıyor ama halk durumu hiç iyi değil belki sizde birgün tövbe edenlerin safına karışınca eskiden kötülediklerinizle aynı duruma düştüğünüzü anlarsınız kusura bakmayın ama sadece laf yazı kelam başka birşey yok hep nutuk hep nutuk nerde icraat beton dökmeyle icraat olmaz bizde sizin zamanınızda yapılanların canlı şahitleriyiz yarın allah hesap sorarken gördüklerimizi tek tek anlatacaz ozaman eskilere sövmek yada kötülemekle kurtulamazsınız siz niye adalet üzerine olmadınız diye sorulacak sizede biz zaten geçmişten memnun olsak geleceğe yol tayin edici olarak sizlere oy vermezdik dimi aklınızı başınıza almamak için gayret ettikçe doğru dediklerinizde artık ehemniyeti kalmayacak yazık gerçekten üstad denilen güruhun haline yazık
  • Mustafa YılmazMustafa Yılmaz4 sa önce
    Böyle bir yazı, yahu kaleminde bal mı var hocam?
  • Mehmet Mehmet 5 sa önce
    Me yaparsaniz yapin dinlerin hepsi bir gun hukmunu kayip edecek. Akil insanliga verilen tek kilavuzdur. Bilim verilen hedeftir.
  • İşte Türkiye Cumhuriyetinin 95 yıllık özeti:İşte Türkiye Cumhuriyetinin 95 yıllık özeti:8 sa önce
    Eritilmiş madenden dökülmüş milyonlarca heykel (yani put); ve ağırlıkları 100 binlerce ton put! Acaba Budizmin olduğu ülkeler bize yetişebilmişler midir? (Ya da, geçmişte putperest oldukları için Allah tarafından helak edilen kavimler toplamda kaç kilo put dökmüşlerdi?)
  • TurkolTurkol8 sa önce
    Sayin Dilipak,Cumhuriyet Bayramimizi Kutlamak nezaketini gosterdiginiz icin yurekten tesekkurler. Keske diger Yeni Akit yazarlarinin bir tanesi bile olsa, ayni buyuklugu gosterebilseydi.Tekrar Tesekkurler. Sizinde Bayraminiz Kutlu Olsun.
  • AldanmayızAldanmayız8 sa önce
    Mevcut yönetim Cumhuriyet değil; Kamalizm diktatörlüğünün bitmiş tükenmiş uzantısıdır. Cumhuriyet ilan edildiği zaman onu kutlarız.

Abdurrahman Dilipak

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