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Soğuk savaş devam ediyor

01 Ekim 2019 Salı

Soğuk savaş böl, çatıştır, yönet temelli, bir “kontrollü bunalım stratejisi” üzerine kurgulanmıştı.

Komünizme karşı soğuk savaş bitse de yeşil tehlikeye karşı soğuk savaş devam ediyor. Tehlikenin rengi “Kırmızı”dan “Yeşil”e döndü. El Kaide, DAEŞ, IŞİD ne derseniz deyin, FETÖ deyin, PYD deyin, HUSİ’ler aslında aynı oyunun birer parçası. 

Birileri insanoğlunu birbirine kırdırarak, onların kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmeye çalışıyorlar. Bugün bu savaşın bir diğer ayağı atomizasyon, nötralizasyon ve agnostizm. Deizm bu sürecin sonucu geldiğimiz yer.

Doğu Türkistan, Kıbrıs, Keşmir, Gazze, hepsi aynı komplonun birer parçası.

Radyo Liberte diye bir radyo vardı. Ruzi Nazar diye biri vardı. Enver Altaylı diye biri var. Komünist rejim döneminde, özellikle Rusya ve Çin’e karşı Çeçenistan ve Doğu Türkistan direnişi hep gündemdeydi. Aslında bu oyunda zulmü örgütleyen de, zulme karşı halkı örgütleyen de aynı güç. Tavşana kaç, tazıya tut taktiği.

Saddam’ı iktidara getiren kim. Onu Kuveyt’e girmeye ikna eden kim? Tabi ki, bu olayı bahane edip, Irak’a giren kimse o!

Bu işler böyledir. Şimdi ABD, DAEŞ’i 3’e böldü. Bir kısmını Sina’ya gönderdiler, bir kısmını Fergana’ya. Sina’dan Mısır, Libya ve Sudan’a karar kullandılar. Kullanıyorlar. Fergana üzerinden Rusya’ya, Çin’e, Pakistan’a müdahale planları var. Aslında bu koridor üzerinden İran ve Afganistan da tehdit kapsamında.

İran ve Suudi hattına dikkat edelim. Bir de bu Rusya, Keşmir ve Doğu Türkistan hattına. Müslümanları Hindistan, Çin ve Rusya ile karşı karşıya getirmek isteyen bir derin güç, bir yandan bu ülkeleri, İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor, öte yandan Müslümanları bu ülkelere karşı kışkırtıyor. Bu oyuna gelmememiz gerek. Elbette haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalimlere karşı olacağız. Ama bu konuda dürüst ve samimi olması gerek tarafların.

ABD, Çin’i Hong Kong’da köşeye sıkıştırdı. Şimdi onu bir de Türkistan’dan sıkıştırmak istiyor.

Aslında Çin’in Doğu Türkistan sorununu, insan hakları ve hukuk temelinde çözmesi herkesin lehine. Bu çözüm Rusya’yı da, İslam dünyasını da, Türk dünyasını da rahatlatır. Aynı durum Hindistan için de geçerli. Türkiye bu anlamda siyasi çözüm için bir çağrı yapabilir. Bu çatışmadan sadece ABD ve İsrail kazançlı çıkar. Birbirimize dünyayı cehennem etmek zor değil, ama bölgede, adalet, barış ve özgürlük temelinde yeni bir medeniyet inşa etmek için el birliği yapmamız gerek. ABD’nin, kan ve gözyaşı üzerine, tanrıyı kıyamete zorlamak için hayata geçirmeye çalıştığı “100 Yılın Projesi” yerine, kendi projemizi hayata geçirmeliyiz.

Herkesin hatası vardır. Önce herkes kendini düzeltsin. Başkasının hatalarını sayıp dökmekte, başkalarına akıl vermekte mahiriz. Hani derler ya “Laf ile verirler âleme binlerce nizamat, bin seyyie bulunur hanelerinde”. Dünyayı diktatörce yöneten, çevreyi mahveden, insanları sömürenler, Kızılderili katliamını yapanlar, Afrika halkını köleleştirenler, sarı ırkı perişan edenler, dünya savaşlarını çıkaranlar, soğuk savaşın ve darbelerin arkasındaki güçler bize yıllarca, adalet, barış, özgürlük, insan hakları, çevre ve hukuk devleti dersi vermediler mi! Kendi gözündeki çöpü çıkartmadan, başkasının gözünde çöp aramanın bir mantığı, ahlakı yoktur, olamaz. 

Haksızlık yapana da haksızlık yapılmaz. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok edeceği gibi, haddinden fazla ceza ve geciken adalet, adalet değildir. Suçluların da hakları vardır. Kan tartılarak da adalet sağlanmaz.

Batılılar hem çevreyi mahvediyorlar, hem çevrecilik yapıyormuş gibi davranarak başkalarını engelliyorlar. Çevrenin korunması ile ilgili bir çocuğun duygusal mesajı ile algı operasyonu yapan da kendileri. Kendilerini eleştirme işini de bize bırakmıyorlar!?

Bunlar hep soğuk savaş taktikleri. “Yeşil Tehlike” ile savaşın zamanı, mekânı, şartları, yöntemleri farklı. Eski ittifaklardan kaynaklanan sorunlar da yaşanıyor. Yeşil refleksle, kızıl refleks aynı değil. Dengeler farklı. Onun için eski metotlar beklenen faydayı sağlamıyor. Operasyonun kanatları hem esas, hem usul konusunda uzlaşmış değiller. Çekiç Güç’ten BOP’a, PKK’dan FETÖ’ye, DAEŞ’e kadar daha birçok operasyon ajanı, örgütü, metodu ellerinde patladı. Evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

Ama vazgeçmiş değiller. Daha öfkeliler ve biraz da ürkmüşler. Alışık olmadıkları kontrol dışı bir karşı koyma ile karşı karşıyalar. Giderek artan bir tehdit algısı söz konusu. Kendilerinin asırlarca başkalarına yaptıklarının kendilerine yapılmasından, mazlum halkların öfkelerinden, intikam almalarından korkuyorlar.

Eski müttefikleri eskisi kadar güçlü değil. Sırtlarını dayadıkları çevreler korkup, kendi aralarında bölünüp tartışmaya başlayınca onlar da korktular.

Bugün herkes, her şeyi yeniden düşünmek zorundadır. Aslında biz Müslümanlar her şeye hazır olmalıyız. Müslümanlar, daha işin başında Bedir’de “ne oluyor” demişlerdi. Peygamberimiz vefat edince de bir karamsarlık havası doğdu. Kerbela’yı biliyorsunuz. Hülagu’nun Beyt-ül Hikme’yi yıkıp, Anadolu’ya doğru ilerlemesini de.

Sonunda her şey tersine döndü. Hayat devam ediyor. Taif Müslüman oldu, Moğollar da! Hani diyoruz “Bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsinler.” Tamam, bir yandan Deizm, öte yandan sekülerleşme, laikleşme, agnostizm, evet hepsi doğru, can sıkıcı, ama tek gerçek bu değil.

Hz. Ömer dediğimiz kişi, Peygamberimizi öldürmeye gelmiyor mu idi!

Ya da Hz. Hamza’yı öldüren, ciğerini çıkarıp ısıran, kulağını, burnunu kesip boynuna takıp dans eden kişi Müslüman olmadı mı?

Görelim Mevla’m neyler. Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murat etmiş olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir. 

Şimdikilerin, olacağına dair bir işaret yok da, bir Firavun Hz. Yusuf’un risaletine iman ediyorsa Trump, Şi Cinping, Putin,  Merkel ya da Netanyahu Müslüman olamaz mı? “Olmaz olmaz deme olmaz olmaz”. 

Selam ve dua ile. 

 

 

 

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  • mikiforovmikiforov1 sa önce
    GSM ve iletişim ve veri güvenliği konusunda gelecekte olacak olaylara yönelik vizyon geliştirmeliyiz ABD gelecekte İletişim altyapısını ele geçirecek proje üzerine yoğunlaşmış ve dünyada tekel olacak adımları Elon musk isimli küreselci taşeron iş adamı ile atacak . önce uzaya 36000 adet küçük iletişim uydusu yollayacak sonra o uydular ile ücretsiz iletişim imkanı verecek piyasada ki GSM firmaları teker teker çökünce bu sefer dünyada iletişim alt yapısı ve piyasayı ele geçirip iletişim gelirlerinin yüzde 100 ünü ve bağımlılığı ele geçirmiş olacak bu da bir Milli güvenlik meselesidir ve buna göre bir vizyon geliştirilip mutlaka planlama yapılıp ele alınmalıdır.
  • yani türkiyeyani türkiye1 sa önce
    Prof. Esin Davutoğlu Şenol: TRT, Ankara'daki ishal vakalarının sudan kaynaklandığını açıklamam için teklifte bulundu diye açıklam yapmış...
  •  abdurrahman abdurrahman1 sa önce
    1 yıl içersin de yapılan bu zamlar doğrumu?: Elektriğe %60Doğalgaza : %52Akaryakıta : %30Gıdaya: %50Tekel Ürün : %60Beyaz ete: %40Süte: %50 ZAM...
  • alifuatalifuat2 sa önce
    sayın dilipak hep kıyısından kenarından dolaşıyor bütün bunların neyin habercisi olduğunu çok iyi biliyor ...
  • YORUM YORUM 2 sa önce
    Sayın Dilipak selamlar.Güzel yazınız için teşekkürler.İslam alemimoralini yüksek tutmalı.ittihad-ı islam en birinci vazifemiz.Kardeşliğimizi saģlamlaştırıp bir birimizin kusurlarına hoşgörü çerçevesinde bakmak elzemdir.Biz müslümanlar hem sünneti icra etmek hem bir birimize kuvvet vermek ile Allah ın yolunda olabiliriz.Allaha emanet olun.
  • engineerengineer3 sa önce
    Şeyh Nazım Kıbrısi İstanbulu terketmemizi öneriyor, Manevi olarak korunan eski istanbul ve Evliyaların yattığı yerler dışında ,bina ve zinanın arttığı için, yeni istanbul, bütün gökdelen rezidansların tamamının yıkılacağını söylüyor, Sn Dilipak dünyevi belaları işaret etmiş, Kıbrısi ise Semavi ve arazi cezalandırmaları işaret ediyor, asıl korkulacak olan da budur, yani helaket ve felaket, ABD NİN ARMAGEDON ZORLAMASINA GEREK YOK, MÜSLÜMANLAR YETERİ KADAR ZORLUYOR ZATEN.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    En büyük deprem hayasızlığın iffetsizliğin zirve yapması. Ahlakın bittiğinin resmi. Haya ahlak edep namus iffet hak getire. İstisnalar geneli kapsamaz. Bir okumuş kişi şöyle dedi, YÜZÜNDE GÖZ İZİ VAR SANA KİM BAKTI YARİM,. yardan Ders Olacak Bir çevap , GÖZÜNDE YÜZ İZİ VAR KİME BAKTIN YARİM..
  • Yaşar Yaşar 4 sa önce
    Türkiye yönetimi icerdeki ve dışarıdaki müdahalelerden kurtulacak mı, nezaman Türkiye aşıkları idarede devlete köstek olmadan mantıklı yaklaşacaklar
  • BahriBahri5 sa önce
    Sayın Dilipak Peygamberimiz deyince neden salâvat yazmıyorsun .....
  • sevilsevil11 sa önce
    Onlar daha cok dinsiz olur ne müslümani Allah bilir kalpleri biz bilemeyiz gari...

Abdurrahman Dilipak

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