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Ekonomi Neova Sigorta, müşteri odaklı dijital hizmet platformu Neova Mobil’i yeniledi
Ekonomi

Neova Sigorta, müşteri odaklı dijital hizmet platformu Neova Mobil’i yeniledi

Yeniakit Publisher
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Neova Sigorta, müşteri odaklı dijital hizmet platformu Neova Mobil’i yeniledi

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Sigorta, müşteri deneyimi ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yenilediği Neova Mobil ile sigorta işlemlerinde daha hızlı, kolay ve bütüncül bir deneyim sunuyor.

Sigorta sektöründe öncü yaklaşımı ve yenilikçi hizmetleriyle öne çıkan Neova Sigorta, müşteri deneyimini odağına alan Neova Mobil’i yeni yüzüyle kullanıcılarla buluşturdu. Uygulama, süreçleri sadeleştirip erişimi kolaylaştırırken kullanıcıların poliçe ve ilgili işlemlerini tek bir platform üzerinden yönetmesine imkân tanıyor.

Tüm sigortalar tek platformda

Neova Mobil; Kasko, Konut, Seyahat Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Ferdi Kaza ve Kritik Hastalıklar gibi farklı ürün gruplarına ait poliçe detaylarının tek bir ekran üzerinden görüntülenmesine olanak sağlıyor. Kullanıcılar; Sağlığım, Aracım, Evim ve Seyahatim kategorileri üzerinden poliçe detaylarının yanı sıra teminat ve limitlerini, ödeme bilgilerini, geçmiş poliçelerini ve hasar dosyalarını görüntüleyebiliyor; hasar dosyalarının statülerini takip edebiliyor.

Sağlığım kategorisinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve grup sağlık poliçelerine ilişkin detaylara erişilebilirken, kullanıcılar TSS kapsamında elden hasar oluşturma işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Poliçe bilgileri, teminatlar, ödeme detayları, anlaşmalı kurumlar ve hasar süreçlerine ilişkin bilgilere hızlı ve sade bir arayüz üzerinden ulaşılabiliyor.

 

Hızlı, sade ve kullanıcı odaklı deneyim

Yenilenen teknik altyapısı sayesinde Neova Mobil, daha hızlı işlem süreçleri ve kullanıcıların daha az eforla işlem yapabildiği bir deneyim sunuyor. Modern tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkan uygulama, sigorta süreçlerini herkes için daha anlaşılır ve erişilebilir hale getiriyor. Login olan kullanıcılar tüm poliçelerine tek ekrandan ulaşabilirken, teminat detaylarını kolayca görüntüleyebiliyor ve sigorta süreçlerini uçtan uca yönetebiliyor.

İhtiyaç anında yanında

Neova Mobil, yalnızca poliçe yönetimiyle sınırlı kalmayarak ihtiyaç anında kullanıcıya hızlı erişim imkânı da sunuyor. Non-login ekranında kullanıcılar; teklif alabiliyor, çağrı merkezi bilgilerine ulaşabiliyor, anlaşmalı kurumları görüntüleyebiliyor ve acil durum numaralarına erişebiliyor. Sağlık kategorisinde yer alan elden hasar oluşturma özelliği sayesinde kullanıcılar, faturalarını sisteme girerek süreçlerini hızlı ve pratik bir şekilde yönetebiliyor.

 

“Sigortayı daha erişilebilir hale getiriyoruz”

Neova Mobil’e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Neova Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Neova Mobil’i yalnızca bir mobil uygulama olarak konumlamıyoruz. Bu platform, müşterilerimizle kurduğumuz temasın geliştirilerek yeniden ele alındığı, hizmet yaklaşımımızın dijitalleştiği stratejik bir adımı temsil ediyor. Kullanıcılarımızın poliçe ve sigorta işlemlerine daha hızlı, daha kolay ve daha bütüncül şekilde erişebilmesini sağlarken, sigortayı günlük hayatın doğal bir parçası haline getiriyoruz. Bugün Neova Mobil üzerinden Seyahat Sağlık Sigortası satın alınabilirken, önümüzdeki dönemde ilk olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı, ardından planlamalarımız doğrultusunda diğer ürünlerimizi de kademeli olarak mobil kanal üzerinden sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, ihtiyaç anında erişilebilen ve tüm süreçlerin tek noktadan yönetilebildiği bir deneyim sunmak.”

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