T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/180 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 958 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mah Kekrekaşı Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 45.782,01 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:35
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 644 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mah Kesikler Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 20.595,22 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:00
05/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02544199