T.C. ÇERKEZKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. ÇERKEZKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi
ADA NO : 479
PARSEL NO : 1
VASFI : SU DEPOSU VE ARSASI
MALİKİN ADI VE SOYADI : BEHİCE KUŞCU, BELKIS AKYÜZ, BERAT TOKUÇ, CEMAL AYDIN, FATMA YEŞİL, FİKRET ŞAHİN, FİTNAT YASEMİN COTTRELL, GÜLŞAH AKPINAR, HAFİZE NİLÜFER HAYBAT, HAMDİYE YILMAZ, HASAN PALAS, KADRİYE PALAS, KUDRET ŞEVKET ERBAY, MİTHAT PALAS, NEDRET ŞAHİN, NURİYE SAKAOĞULLARI, ÖZBEN PALAS OFOĞLU, RECEP KAPAN, RECEP ŞAHİN, RUKİYE BAŞKAYA, SEMRA AKIN, SEYFETTİN PALAS, ŞAHİN PALAS, ŞÜKRÜYE PALAS, ZİYANUR ERBAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1- a) Davacı kurum tarafından Dava konusu Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 479 ada 1 Parsel numaralı su deposu ve arsası niteliğindeki taşınmazın davalılar BEHİCE KUŞCU, BELKIS AKYÜZ, BERAT TOKUÇ, CEMAL AYDIN, FATMA YEŞİL, FİKRET ŞAHİN, FİTNAT YASEMİN COTTRELL, GÜLŞAH AKPINAR, HAFİZE NİLÜFER HAYBAT, HAMDİYE YILMAZ, HASAN PALAS, KADRİYE PALAS, KUDRET ŞEVKET ERBAY, MİTHAT PALAS, NEDRET ŞAHİN, NURİYE SAKAOĞULLARI, ÖZBEN PALAS OFOĞLU, RECEP KAPAN, RECEP ŞAHİN, RUKİYE BAŞKAYA, SEMRA AKIN, SEYFETTİN PALAS, ŞAHİN PALAS, ŞÜKRÜYE PALAS, ZİYANUR ERBAY'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
3-Bu davalarda husumeti davacı TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltmesi gerektiği,
4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği,
5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,
6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02544700