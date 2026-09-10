T.C. İDİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE: Türkiye Elektrik Dağıtım Dağıtım A.Ş.

Aşağıda dosya numaraları, malikleri ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Dağıtım A.Ş. tarafından bedel tespiti ve adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltileceği ve dava açanların mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası İdil Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmedikleri taktirde dava dosyasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerektiği hususu 2942 sayılı Kanunun 4650 Kanunun 5. Maddesi ile değişik 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca ilgililere ilan olunur.

MAHKEMESİ DOSYA NO MALİK ADI SOYADI TAŞINMAZIN ADA/PARSEL NO KAMULAŞTIRILACAK ALAN M² İdil 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/733 Esas Feride DEMİRCAN Şırnak İdil Haberli Köyü 147 ada 11 parsel 106,05 m² irtifak alanı İdil 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/734 Esas Feride DEMİRCAN Şırnak İdil Haberli Köyü 147 ada 23 parsel 435,84 m² irtifak alanı İdil 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/735 Esas Feride DEMİRCAN Şırnak İdil Haberli Köyü 147 ada 31 parsel 42,37 m² irtifak alanı İdil 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/736 Esas Şahin OK Şırnak İdil Sarı Köyü 122 ada 2 parsel 108,97 m² irtifak alanı İdil 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/737 Esas Seydi TURAN Şırnak İdil Sarı Köyü 125 ada 3 parsel 4,84 m² pilon yeri ve 449,64 m² irtifak alanı

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Basın No: ILN02544856