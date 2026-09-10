T.C GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(6183 Sayılı Kanun Uyarınca Gayrimenkul Mal Satış İlanı)

Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, sokak ve kapı numarası:

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, Gelibolu/ÇANAKKALE

Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları:

Satışa çıkarılan gayrimenkul Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 810 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz, 1.270,79 m² alandan oluşmaktadır. Tapuda tarla vasfındadır. Etrafı konutlarla çevrilidir. 1/1000 ölçekli Gelibolu Kent Merkezi Uygulama İmar Planında kalmaktadır.. Yapılaşma şartlar: Ayrık Nizam, Emsal:1,60, 4 Kat, Hmaks:12,50 m. Öbm:5m, Ybm:3m Yapılaşma koşullarında KONUT alanında kalmaktadır. Yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için imar uygulaması yapılması gereklidir.

Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş değeri:

21.500.000,00 TL

Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nevi ve tutarı :

Teminat rayiç değerin %7,5 olan 1.612,500,00-TL’dir. 6183 sayılı Kanun’un 94 üncü madde gereğince 10 uncu maddenin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan teminat olarak kabul edilecektir. Bunlar;

Para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir."

Teminat Makbuzunun Nereye, Hangi Tarihe Kadar İbraz Edileceği

Gayrimenkulün ihalesine katılacakların 4. maddede yazılı teminat tutarı ve evrakları Gelibolu Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankası Gelibolu Belediye Başkanlığı TR32 0001 0000 7611 4279 0050 02 IBAN hesap numarasına yatırmaları ve ihale günü açık artırma başlamadan 30 dakika önce Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz edilecektir. Bu saatten sonra getirilen geçici teminatlar, nakit ödeme yapılmış olsa bile kabul edilmeyecektir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edilecektir. Gayrimenkulün alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

İhale yeri ve saati:

Gelibolu Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 28/09/2026 tarihinde saat 10:00 de yapılacak olup, birinci artırmada alıcı çıkmaz ise 2. ihale 05/10/2026 tarihinde saat 10:00 de aynı yerde yapılacaktır.

İhalenin Şekli

Gayrimenkul artırma sonucunda 3 (üç) defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i olan 16.125.000.,00-TL’yi bulmadığı ve şayet artırılan bedel, amme alacağına rüçhanı olan alacakların tarafından fazlaya çıkmadığı ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle, gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkılacaktır.

Satış peşin para ile yapılır. Satış gerçekleştiği takdirde her türlü tapu harçları ve döner sermaye ücretleri, katma değer vergisi, damga vergisi, takip masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren Gelibolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülüp temin edilebilir. Satışa iştirak edenler, şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacaklardır. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Gelibolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ edilmiş hususu İLAN olunur.

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Basın No: ILN02544994