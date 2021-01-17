Zyxel'den oyunculara özel cihaz

Zyxel Armor G1 router, en üst düzeyde web tarama, dosya alışverişi ve multimedya akış deneyimlerine olanak tanıyan istikrarlı bir bağlantı performansı sunuyor. 2.5 Multi-Gigabit Ethernet portu ile donatılmış olan Armor G1 router, 2,5 Gbps'ye kadar hızlarda internete bağlanılmasına olanak tanıyor. Akıllı TV'lerde 8K video izlemek ve kesintisiz çevrimiçi oyunlar için mükemmel bağlantı sağlıyor.

13 antenle parazitsiz ve dev kapsama alanı

Armor G1, kablosuz kapsama alanını ve performansı iyileştirmek için yüksek güçlü amplifikatörlerle donatılmıştır. Yüksek verimliliğe sahip 13 gelişmiş dahili anten, paraziti ortadan kaldırmaya yardımcı olarak mükemmel kablosuz kapsama alanı ve kapasitesi sunuyor.

Uzak erişim için güvenli VPN bağlantıları

Armor G1, kullanıcıların güvenliğine de öncelik veriyor. Router, istenen üçüncü taraf hizmetlere bağlanabilen OpenVPN için tam destek sunuyor. Bu sayede, akıllı TV ve oyun konsolu gibi normalde VPN koruması kullanılamayanlar da dahil olmak üzere, ağdaki her cihaz ve her bağlantı koruma altına alınıyor. Ayrıca, kullanıcılar ev dışında olduğunda VPN tüneli ile ev ağlarına uzaktan güvenli bağlantı kurma imkânına sahip oluyor.

Armor uygulamasıyla kolay kurulum ve yönetim

Zyxel Armor uygulamasını kullanarak, Armor G1 router'ı ve diğer tüm cihazlarınızı kolaylıkla kurmak mümkün. Armor mobil uygulaması, web tabanlı arayüzde kolay öğrenilen ve ilerlenebilen bir yönetim arayüzü ile adım adım kuruluma rehberlik ediyor. Kolay kurulum aşamaları tamamlandığında, Armor uygulamasıyla ağa bağlı olan cihazları her zaman ve her yerde kontrol edebilmek mümkündür. Web tabanlı arayüz, Armor G1'in, erişilebilirlik özelliklerini yapılandırma ve ağ etkinliklerini izleme dahil, ağınızı kolayca yönetmenizi sağlıyor.

Armor G5, WiFi 6 deneyimini evlere getiriyor

Armor G1'in WiFi 6 destekli sürümü Armor G5, sahip olduğu 64 bit 2,2 GHz dört çekirdekli işlemcisi, 13 yüksek kazançlı anteni ve 12 WiFi akışı ile hızdan taviz vermeksizin, aynı anda 30'dan fazla bağlantıyı kaldırabiliyor. 10G Multi- Gigabit Ethernet LAN portu, çoğu router'daki 1G LAN portlarına kıyasla adeta kuantum sıçraması yapıyor. Yerel ağ depolama cihazlarına büyük dosyalar aktarmak isteyen içerik üreticileri ve diğer kullanıcılar için Armor G5'in 10G hız desteği, veri aktarımında zaman kazandırarak imdada yetişiyor.