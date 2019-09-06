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Zurna üstatları Fethiye’de buluştu

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafında gerçekleştirilen ve üç gün süren 5.

06 Eylül 2019 Cuma 02:54
Zurna üstatları Fethiye’de buluştu

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafında gerçekleştirilen ve üç gün süren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen festivale Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan, Makedonya, Mısır ve Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan dünyaca ünlü zurna sanatçıları performanslarını sergiledi.


Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı.


Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Zurnazen festivalinde dünyanın en iyi zurnazenleri 4 saat sahnede kaldı. İkişer parça seslendiren zurna ustaları izleyicilerden büyük ilgi alkış aldılar.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, yaptığı konuşmada, festivalin amacının zurnayı gelecek nesillere taşımak ve tanıtmak olduğunu söyledi.


Bu yıl beşincisi düzenlenen festivali gelecek yıllarda da devam ettireceklerini ifade eden Çoban, “Bazıları ‘Zurnanın festivali mi olur?’ dedi ama dünyada ve Türkiye’de ilk olan bu festival çok güzel tuttu. Geniş kitlelere yayıldı. Seyircinin ilgi ve beğenisini topladı.” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 02:54
  1. sanat
  2. sergi

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