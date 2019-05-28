Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki kimdir? Abdullah Şevki kaç yaşında nereli?

Abdullah Şevki'nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle yayınlanan Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili satırların yer aldığı ortaya çıktı. Bu skandal sözlerin yer aldığı satırların sosyal medyada gündeme oturdu. Bu skandal satırların ortaya çıkması ile birlikte kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin de kim olduğu araştırılıyor. Peki, Abdullah Şevki kimdir? Abdullah Şevki kaç yaşında nereli?

Abdullah Şevki kimdir?

Abdullah Şevki, 1953'te İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans yaptı. Çeşitli kamu görevlerinde, uzun süre yurtdışında bulundu. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaptı. Sonraki yıllarda yaşamı boyunca en çok istediği amaca ulaşarak, okumak ve yazmak dışında hemen hiçbir şeyle ilgilenmedi. İngilizce ve Fransızca dillerinden çeviriler yaptı.

Abdullah Şevki, ilk şiirini 1980 yılında Oluşum dergisinde yayımladı. Sonraki yıllarda Agora, Oluşum, Tan, Yeryüzü Konukları, Sözcükler, Sesimiz, Türk Dili, Kum, Kül, Berfin-Bahar, Dünya-Kitap, Şiir Ülkesi, Damar, Yom Sanat, Düzyazı Defteri, Patika, Budala, Eski, İmlasız, Pencere, Şiiri Özlüyorum, Ünlem, Hece vb. gibi birçok yazın dergisinde şiir, şiir çevirileri, eleştiri, deneme, araştırma ve öyküler yayımladı. Edebiyat çalışmalarını, popülerliğin aldatıcılığına kapılmadan, dil yetisinin ona özel alanını kullanarak estetik, ama söylenmemiş sözü bulmak ve insanlığa sunmak amacıyla sürdürmeye çalıştı.

Eserleri (Şiir):

Kana Batkın Anka (2001), İlk Sessizlik (2002), Gecenin Evi (2003), Deli Şiir (2004)