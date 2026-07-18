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Dünya Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 2 gemiye mayın isabet etti
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 2 gemiye mayın isabet etti

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Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 2 gemiye mayın isabet etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı sulardan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Tankerlerin patlamanın ardından alev aldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde mayınlı olduğu belirtilen güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin hedef olduğu belirtildi.

Açıklamada, tankerlerde patlama meydana geldiği ve gemilerin alev aldığı ifade edildi.

“BOĞAZ GÜVENSİZ VE TAMAMEN KAPALI”

İran tarafı, Hürmüz Boğazı’nın ABD’nin eylemleri nedeniyle “güvensiz ve tamamen kapalı” hale geldiğini savundu.

Açıklamada, ABD saldırıları sona erene kadar boğazdan kimyasal gübre, petrol veya doğal gaz ihracatının mümkün olmadığı ileri sürüldü.

DENİZCİLERE UYARI YAPILDI

Devrim Muhafızları Ordusu, denizcilere kendi güvenlikleri için mayınlı güzergahlara girmemeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı çevresindeki seyrüsefer riskinin arttığı vurgulandı.

BÖLGEDE TANSİYON ARTIYOR

Hürmüz Boğazı’nda 2 petrol tankerinde patlama yaşandığına ilişkin açıklama, bölgede gerilimi daha da yükseltti.

Enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip boğazda yaşanan gelişmeler, küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatına ilişkin endişeleri artırdı.

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