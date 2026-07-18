ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarının 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "İran'a yönelik saldırıların 7. gecesinde yeni bir saldırı dalgası başlatılmıştır. Saldırılar, Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır." denildi.

CENTCOM ayrıca, 4 geminin yönlendirildiği, uyumu sağlamak için 1 gemiye devre dışı bırakıcı ateş edildiği ve İran'a gidip gelen gemilere yönelik abluka sırasında 1 gemiye çıkarma yapıldığı savunuldu.

ABD'nin saldırılarına karşı İran cephesinden de misilleme mesajı gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), bölgedeki ABD birliklerine yönelik askeri operasyon vaktinin yaklaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan ABD birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor" denilerek "Bekleyin ve görün" uyarısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de ABD Donanması'nı hedef aldı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan komutanlık açıklamasında, ABD kuvvetlerinin bölgedeki tüm hareketlerinin ve askeri teçhizatının İran deniz unsurları tarafından anbean gözetim altında tutulduğu, CENTCOM birliklerine yönelik operasyon için geri sayımın sürdüğü aktarıldı.

İran basını, ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İran basınına göre, Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.

Patlama seslerinin, ABD'nin yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından duyulduğu belirtildi.

Hürmüzgan Valiliği, ABD’nin Sirik kentine yönelik son saldırısında can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.

Valilik ayrıca, son saldırılar sonucu kent altyapısında zarar oluşmadığını belirtti.