Hayal bile edilemezdi: ABD'li gençlerin yüzde 60'ı HAMAS'ı destekliyor!

ABD'de kamuoyundaki İsrail algısının değiştiğini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Araştırmaya göre, 18-24 yaş arasındaki Amerikalı gençlerin yüzde 60'ı İsrail yerine Hamas'ı desteklediğini ifade etti. Birkaç yıl öncesine kadar Washington'da ve Batı kamuoyunda böylesi bir tablonun ortaya çıkması ihtimal dahi olarak görülmezken, son veriler özellikle genç nesiller arasında önemli bir kırılmanın yaşandığını gösterdi.

Gazze'de aylardır devam eden saldırılar, binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve sosyal medyada yayılan görüntüler, ABD'li gençlerin olaylara bakışını önemli ölçüde değiştirdi. Uzun yıllar boyunca tek taraflı anlatılarla şekillenen İsrail merkezli söylemin, yeni nesil üzerinde eski etkisini kaybetmeye başladığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, özellikle gençlerin dijital platformlardan farklı kaynaklara ulaşabilmesi sayesinde Filistin meselesine ilişkin daha eleştirel bir yaklaşım benimsediğine dikkat çekiyor. Üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterileri ve İsrail'e yönelik protestolar da bu değişimin en somut göstergeleri arasında yer alıyor.

Ortaya çıkan tablo, ABD'de özellikle genç kuşaklar arasında İsrail'e verilen koşulsuz desteğin sorgulanmaya başlandığını ve Filistin meselesinde dengelerin giderek değiştiğini ortaya koyuyor.