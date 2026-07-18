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Dünya Kuveyt ağır saldırı altında! Kritik tesisler vuruldu
Dünya

Kuveyt ağır saldırı altında! Kritik tesisler vuruldu

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Kuveyt ağır saldırı altında! Kritik tesisler vuruldu

Kuveyt ordusu, İran’ın balistik füze ve insansız hava araçlarıyla ülkedeki hayati öneme sahip askeri ve sivil tesisleri hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda bazı askerlerin yaralandığı, bazı tesislerde ise yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ordunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın Kuveyt’e yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Atvan, sabah saatlerinden itibaren Kuveyt hava sahasında balistik füze ve İHA’ların tespit edildiğini, bu unsurlara hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıkladı.

Sabah saatlerinden Kuveyt hava sahasında tespit edilen balistik füze ve İHA'lara hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini aktaran Atvan, şunları kaydetti:

"İran'ın düşmanca saldırıları kapsamında Kuveyt ordusuna ait hayati öneme sahip tesis ve kamplar İHA'larla hedef alındı. Söz konusu saldırılarda görevleri başındaki Kara Kuvvetleri mensuplarından bazı askerler yaralandı."

İran'ın ayrıca hayati öneme sahip bazı sivil tesisleri de hedef aldığına vurgu yapan Atvan, İran'ın saldırılarına maruz kalan tesisler arasında elektrik santralleri ve su arıtma tesislerinin de olduğunu belirtti.

Söz konusu enerji santralleri ve tesislerin bazılarında yangın çıktığına işaret eden Atvan, İran'dan gelen füze ve İHA'lara hava savunma sistemleriyle müdahale sırasında bazı bölgelere düşen şarapnellerin maddi hasara yol açtığını ifade etti.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed el-Garib, ülkenin güneyindeki iki farklı noktanın İran saldırısında hedef alınmasının ardından çıkan yangınların kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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