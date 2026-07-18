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Sağlık
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40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir

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40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir

Etkisini artıran sıcak hava dalgaları, özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişiler için hayati risk oluşturabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, sıcak havaların kalbin iş yükünü artırarak kalp krizi ve diğer kardiyovasküler sorunlara zemin hazırlayabileceğini belirterek, “Sıcak hava dalgalarına bağlı ölümlerin büyük bölümü kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Risk grubundaki kişilerin özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

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Foto - 40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir

Meteorolojinin peş peşe yaptığı sıcak hava dalgası uyarılarıyla birlikte uzmanlardan da kalp hastalarına kritik uyarılar geliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, aşırı sıcakların kalbin çalışma yükünü artırdığını ve özellikle daha önce kalp krizi geçirenler, bypass olanlar, stent takılanlar ile hipertansiyon hastalarının daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Aşırı halsizlik, göğüste sıkışma, yoğun terleme ve bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

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Foto - 40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir

SICAK HAVA DALGALARI KALBİ ZORLUYOR Sıcak hava dalgalarının vücutta önemli fizyolojik değişikliklere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Yüksek sıcaklıklarda vücut, ısıyı dengeleyebilmek için cilt yüzeyine daha fazla kan pompalar. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Aynı zamanda kalp hızı artar, sıvı kaybıyla birlikte kanın pıhtılaşmaya eğilimi yükselir. Tüm bu değişiklikler özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

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Foto - 40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir

EN BÜYÜK RİSK KALP HASTALARINDA Sıcak hava dalgalarından en fazla etkilenen grubun kardiyovasküler hastalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Daha önce kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, bypass ameliyatı olanlar, hipertansiyon hastaları ve pıhtılaşma riski bulunan bireyler sıcak havalarda çok daha dikkatli olmalı. Aşırı halsizlik, göğüste baskı hissi, yoğun terleme, bilinç bulanıklığı ve 40 derecenin üzerindeki vücut sıcaklığı ciddi uyarı işaretleri olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

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Foto - 40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir

BU ÖNLEMLER HAYAT KURTARABİLİR Sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarını önleyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Yeterli sıvı tüketmek, taze sebze ve meyvelerle elektrolit dengesini korumak, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve özellikle saat 09.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamak büyük önem taşıyor. Kalp yetmezliği bulunan hastaların ise sıvı tüketimi ve ilaç düzenlemeleri konusunda mutlaka kendi hekimlerinin önerilerine göre hareket etmeleri gerekiyor. Ayrıca güneşten koruyucu şapka ve benzeri ekipmanların kullanılması da sıcak çarpmasına karşı önemli bir koruma sağlayacaktır."

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