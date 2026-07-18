40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir

EN BÜYÜK RİSK KALP HASTALARINDA Sıcak hava dalgalarından en fazla etkilenen grubun kardiyovasküler hastalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Satılmışoğlu, "Daha önce kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, bypass ameliyatı olanlar, hipertansiyon hastaları ve pıhtılaşma riski bulunan bireyler sıcak havalarda çok daha dikkatli olmalı. Aşırı halsizlik, göğüste baskı hissi, yoğun terleme, bilinç bulanıklığı ve 40 derecenin üzerindeki vücut sıcaklığı ciddi uyarı işaretleri olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.