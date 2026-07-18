40 dereceyi aşan sıcaklıklara dikkat! Kalbiniz alarm verebilir
Etkisini artıran sıcak hava dalgaları, özellikle kalp ve damar hastalıkları bulunan kişiler için hayati risk oluşturabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, sıcak havaların kalbin iş yükünü artırarak kalp krizi ve diğer kardiyovasküler sorunlara zemin hazırlayabileceğini belirterek, “Sıcak hava dalgalarına bağlı ölümlerin büyük bölümü kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Risk grubundaki kişilerin özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.