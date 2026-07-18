ABD'den İran'a 7. gece saldırısı! Çok sayıda askeri hedef vuruldu

ABD'den İran'a yönelik yeni saldırı açıklaması

ABD ordusu, İran'a karşı yedi gecedir sürdürülen askeri operasyonların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin görev aldığı ifade edilirken, İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapı, yer altı silah depoları ve deniz unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

"İran'dan hesap sormaya devam ediyoruz"

CENTCOM açıklamasında, ABD'nin İran'a yönelik askeri baskısını sürdürdüğü vurgulanarak, "Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'dan hesap sormaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İran'a karşı uygulanan deniz ablukasının sıkı şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, Orta Doğu'da konuşlu 50 binden fazla ABD askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Patlama sesleri duyulmuştu

ABD ordusu, son saldırı dalgasından önce yaptığı açıklamada da İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan yeni operasyonların başlatıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından İran'ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

Bölgede tansiyonun yüksek seyretmesi nedeniyle gelişmeler yakından takip ediliyor.