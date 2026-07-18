  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahbap’ın şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Haluk Levent söyler ben yapardım İstanbul'da yine otobüs kazası! Yaralılar var Böyle medyaya yazıklar olsun! Sonunda ‘dolandırıcı’ Haluk’u da akladılar İran'dan ABD'ye açık açık savaş ilanı! Hürmüz Boğazı'nda namlular o düşmana çevrildi! Erakçi 'İsrail, muhalifleri susturmanın yolunu bulmuş' ABD'linin dolarıyla ABD'li satın alıyor Bir Ahbap’çıdan daha aynı taktik! Hem bilmiyor hem hatırlamıyor Genelkurmay çatı davasında karar çıktı 135 FETÖ'cü alçağa ceza yağdı Berkant da Şile'de rüşvetle ihale kapmış! Ahbap kardeşler üçkağıtta yarışıyor Olcay Baykal'ın cenazesinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı göz göze gelmediler 15 Temmuz paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Nasuh Mahruki denen provokatör tutuklandı!
Gündem ABD'den İran'a 7. gece saldırısı! Çok sayıda askeri hedef vuruldu
Gündem

ABD'den İran'a 7. gece saldırısı! Çok sayıda askeri hedef vuruldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

ABD ordusu, İran'a yönelik yedi gecedir devam eden saldırıların son dalgasının tamamlandığını açıkladı. CENTCOM, operasyonlarda savaş uçakları, İHA'lar ve savaş gemilerinin kullanıldığını duyururken, İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapı, yer altı silah depoları ve deniz unsurlarının hedef alındığını bildirdi.

ABD'den İran'a yönelik yeni saldırı açıklaması

ABD ordusu, İran'a karşı yedi gecedir sürdürülen askeri operasyonların son dalgasının tamamlandığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin görev aldığı ifade edilirken, İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapı, yer altı silah depoları ve deniz unsurlarının hedef alındığı bildirildi.

"İran'dan hesap sormaya devam ediyoruz"

CENTCOM açıklamasında, ABD'nin İran'a yönelik askeri baskısını sürdürdüğü vurgulanarak, "Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'dan hesap sormaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İran'a karşı uygulanan deniz ablukasının sıkı şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, Orta Doğu'da konuşlu 50 binden fazla ABD askerinin yüksek alarm seviyesinde görev yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Patlama sesleri duyulmuştu

ABD ordusu, son saldırı dalgasından önce yaptığı açıklamada da İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan yeni operasyonların başlatıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından İran'ın Buşehr, Keşm ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

Bölgede tansiyonun yüksek seyretmesi nedeniyle gelişmeler yakından takip ediliyor.

Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi
Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi

Gündem

Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi

Tehditler sökmedi! İran'dan katil ABD'ye ültimatom: 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyorlar!
Tehditler sökmedi! İran'dan katil ABD'ye ültimatom: 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyorlar!

Gündem

Tehditler sökmedi! İran'dan katil ABD'ye ültimatom: 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyorlar!

Rusya Afrika'da cihat yanlısı grupları İran İHA'larıyla hedef alıyor
Rusya Afrika'da cihat yanlısı grupları İran İHA'larıyla hedef alıyor

Dünya

Rusya Afrika'da cihat yanlısı grupları İran İHA'larıyla hedef alıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23