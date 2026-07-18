Trafikte devrim gibi adım! Motosiklet kazalarını önlemek için yeni plan: Kurallar yeniden yazılıyor

Resmi ve sivil ekiplerle müşterek denetim: Motosiklet kullanıcılarının trafik kurallarına uyumunun artırılması ve ihlallerin azaltılması amacıyla denetim faaliyetleri de güçlendirilecek. Elektronik denetim sistemleri ve diğer teknolojik imkanlardan yararlanılarak gerçekleştirilecek denetimlere trafik birimlerinin yanı sıra resmi ve sivil diğer birimler de katılacak. Müşterek denetimlerle tehlikeli sürüş, koruyucu ekipman kullanmama, mevzuata aykırı teknik değişiklik ve diğer trafik ihlallerinin önlenmesi hedeflenecek. Öğrencilere ve sürücülere yönelik eğitimler düzenlenecek Plan çerçevesinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. İlk ve ortaöğretim kurumları ile üniversitelerde öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, motosiklet sürücülerine ise hedef gruplara özgü eğitim programları uygulanacak. Güvenli sürüş kültürünün geliştirilmesi ve motosikletlerin karıştığı ölümlü veya yaralanmalı kazaların azaltılması amacıyla kamu spotu, broşür, afiş ve diğer bilgilendirme materyalleri hazırlanarak yaygınlaştırılacak.