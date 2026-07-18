Trafikte devrim gibi adım! Motosiklet kazalarını önlemek için yeni plan: Kurallar yeniden yazılıyor

Motosikletler 2019'da toplam taşıt sayısının yüzde 14,1'ini oluştururken, 2026 itibarıyla Türkiye'deki 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu, yani yüzde 21,3'ünü motosikletler oluşturdu. Bu yıl 1 Ocak-8 Temmuz döneminde ülke genelinde 138 bin 833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 69 bin 131'inin motosikletlerin karıştığı kazalar olduğu belirlendi. Motosiklet sayısındaki artış ve kaza verileri üzerine Bakan Çiftçi'nin talimatıyla kazaların önlenmesi, sürücülerin trafikte daha görünür hale getirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" hazırlandı. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılmasına yönelik plan, 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşuyor. Eylem planındaki çalışmalar 25 paydaş kurumun katılımıyla yürütülecek.