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Gündem Zulümden bıkan halk bildiri yayımladı! Türkiye'yi çağırdılar
Gündem

Zulümden bıkan halk bildiri yayımladı! Türkiye'yi çağırdılar

Münbiç'teki aşiretler terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin bölgeye gelmesi için bir bildiri yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 07:15:00 - 2021-06-05 07:16:36
Zulümden bıkan halk bildiri yayımladı! Türkiye'yi çağırdılar

Suriye’nin Münbiç kentinde terör örgütü PKK/PYD’ye öfke dinmiyor. Örgütün zorla silah altına aldığı gençleri bırakması protestoları durdurmaya yetmedi. Aşiretler cuma namazı sonrası kent genelinde gösteriler düzenledi. PKK karşıtı sloganlar atan göstericiler, gençlerin zorla silah altına alınmasına karşı çıktı. Eylemlerde örgütün sivillere uyguladığı şiddet de kınandı.

Münbiç genelindeki aşiretler de PYD/PKK’ya karşı ortak bir bildiri yayınladı. Aşiretler 2018’de imza atılan “Münbiç Yol Haritası” adlı anlaşmaya istinaden, Türkiye’yi Münbiç’e müdahale etmeye ve PKK zulmüne son vermeye çağırdı. Münbiç kırsalındaki güçlü aşiretler de gösterilere destek açıklaması yaptı. Münbiç’in kuzey kırsalında bulunan El Busultan aşireti, Münbiç’teki tüm aşiretler adına örgütle müzakere için bir isim atadı. Taleplerin karşılanmaması halinde daha büyük gösteriler düzenlenebileceği, gerekirse silahlı bir güç kurulabileceği belirtildi.

PKK, aşiretlerin hareketlenmesi üzerine bölgeye yeni terörist gruplar gönderdi. Yerel kaynaklara göre ilçeye yaklaşık 4 bin terörist ve düzinelerce zırhlı araç geldi. ABD güçleri PKK’lılara örtülü destek verirken, ABD uçakları da Münbiç semalarında alçak uçuş yaptı.

Kaynak: Yeni Şafak

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