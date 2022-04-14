Zulüm sürüyor: ABD polisi, siyahi bir gencin ensesine sıktı!
Trafik çevirmesine takılan siyahi genç ile polis arasında tartışma çıktı. Üzerinde herhangi bir silah bulunmayan genci yere yatıran polis, ensesinden vurarak öldürdü. O anlar kameraya yansıdı.
ABD'nin Michigan eyaleti Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin, Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı.
Direnince ensesinden vurdu
Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, çevirme sırasında yaşanan arbedede beyaz bir polisin, üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki siyahi Lyoya'yı yere yatırdığı, direnmesi üzerine de ensesinden vurduğu görüldü.
Protestolar başladı
Dehşet verici anların ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu.
Polis şiddetine sosyal medyada da yoğun tepki gösterildi.
Polisin kimliği açıklanmadı
Polis şefi Eric Winstrom, suç duyusunda bulunulmadığı sürece Lyoya'yı başından vuran ve ölümüne neden olan polisin kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.
Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirten Winstrom, olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.
2014’te göç etti
AA'da yer alan bilgilere göre Lyoya'ın 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği bilgisi yer aldı.