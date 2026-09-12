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Gündem 33 yıllık tecrübe ve sağlam irade… TÜBAF’tan Akit ailesine 33. yıl tebriği
Gündem

33 yıllık tecrübe ve sağlam irade… TÜBAF’tan Akit ailesine 33. yıl tebriği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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33 yıllık tecrübe ve sağlam irade… TÜBAF’tan Akit ailesine 33. yıl tebriği

Genel Başkanlığını Sinan Burhan’ın yaptığı Türkiye Basın Federasyonu, 33 yıldır Hakk’ın ve halkın gür sesi olan Akit'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

12 Eylül 1993 yılında “Beklenen Vakit” adıyla basın hayatına adım atan ve Türk medyasına yeni bir ses, yeni bir soluk getiren Akit/Vakit ailesi mücadelelerle dolu 33 yılı alnının akıyla geride bırakmanın gururunu yaşarken, basın camiasından tebrik mesajları geliyor. 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yayın hayatına başlayan Yeni Akit gazetesi için bir tebrik mesajı yayınlayan Türkiye Basın Federasyonu, medya grubunun mücadelesinden övgüyle bahsederken, 33 yıllık serüvende emeği geçen merhum isimleri de rahmetle yad etti.

Genel Başkanlığını Sinan Burhan’ın yaptığı Türkiye Basın Federasyonu’ndan “Basın camiasının 33 yıllık tecrübesi ve sağlam iradesi...” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basın camiasının 33 yıllık tecrübesi ve sağlam iradesi... 12 Eylül 1993’te “Beklenen Vakit” ile başlayan yayıncılık yolculuğu bugün Yeni Akit olarak devam etmektedir. Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Olarak, 33 yıllık yayıncılık serüveninde yayın çizgisini bozmadan ve büyük mücadelelerle gazete, internet siteleri ve televizyonuyla büyük bir medya ailesi olan Akit Medya Gurubu yöneticilerini çalışanlarını tebrik ediyor, Akit Gazetesi’nin kuruluşundan günümüze emeği geçen merhum isimleri rahmetle yad ediyoruz.

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Yorumlar

Ali

Tebrikler Akit insallah nice yillara ve güzel haberlerinizi okumaya devam ederiz
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