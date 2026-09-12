ROKETSAN'ın roket yarışması Aksaray'da start verdi

"Biz hem geleceği inşa ediyoruz hem de simüle ediyoruz" Ankara'dan yarışmaya katılan lise öğrencisi Tuğrul Alp Erdoğan, başarılı bir atış yaptıklarını belirterek, "Az önce atışımızı gerçekleştirdik. 3170 metreye oldukça başarılı bir atış yaptık. Kurtarma yaptık. Sıcak gaz üreticisi dediğimiz haznemiz, patlayıcı haznemiz paraşütlerimizi açtı. Hem görev yükümüzün hem de roketimizin konumlarını, son konum bilgilerini aldık. Öğleden sonra kurtarmaya çıkacağız. Tek parça halinde hepsini tek tek bulup buraya geri döneceğiz. Görevimizi yüzde 100 başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bizim katıldığımız yarışma sadece bir vakit geçirmek ya da herhangi bir grup gencin oturup da 'hadi şuna katılalım' diyebileceği bir yarışma değil bence. Yarın Türkiye'nin kendi uzay araçlarını, kendi uzay roketlerini ve kendi uzay sondalarını kendi imkanlarıyla, roketleriyle, kendi uzay istasyonlarından atacaksa, Türkiye eğer bunu yapacaksa ileride bunu yapacak olan bizleriz. Biz burada 3170 metreye roket çıkartıp, oradan bir model uydu bırakıp, ikisini de yeryüzüne döndürüp onları bularak sadece üstelik öyle eğlencesine bunu yapmıyoruz. Biz burada gelecekte aslında Türkiye'nin kendi insan kaynağını, sanayi ve aslında uzay kaynağını, havacılık kaynağının simülasyonunu yapmış oluyoruz. Bu yarışma keyfi bir yarışma değil. Biz burada geleceği simüle ediyoruz. Geleceği inşa etmek denir ama biz bence inşa etmiyoruz. Biz hem inşa ediyoruz hem de simüle ediyoruz" şeklinde konuştu. Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Fuat Güney de, "İstikbal göklerdedir' sözünde yer alan biri, havaya bir iz bırakmadan asla yorumunu bırakmaz. Ben ilhamımı buradan alıyorum. Gelecekte de Türkiye'nin kendi insan gücünü ve kaynağını kaldırmak istiyorsak, biz burada gençler olarak bu atılımları gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi. Üniversite öğrencisi Rahime Şevval Ulutaş ise "Hedefimiz nesilden nesile bu bilgiyi aktarmak. Yeni gelenlere bunu öğreterek bu roket yarışmasına katılımları devam ettirmek ve aynı zamanda kendimizi geliştirmek" şeklinde konuştu.