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Medya Züleyha diziden ayrılıyor mu? Züleyha ölüyor mu?
Medya

Züleyha diziden ayrılıyor mu? Züleyha ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm | Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 93. bölümü 22 Nisan Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayımlanacak. Dizinin yeni fragmanı yayımlandı. Diziyi yakından takip edenler ise Züleyha Yaman’ın diziden ayrılıp ayrılamayacağını araştırmaya başladı. Hilal Altınbilek diziden ayrılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 12:33:00 -
Züleyha diziden ayrılıyor mu? Züleyha ölüyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 93. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziyi yakından takip edenler Züleyha Yaman’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırmaya başladı. Peki, Züleyha ölecek mi?

Züleyha diziden ayrılıyor mu? Züleyha ölüyor mu?

22 Nisan Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 93. bölümü ekranlara gelecek. Demir’in Fekeli’yi vurduğunu öğrenen Züleyha’nın trafik kazası geçirdiği fragmanda görülüyor. Hilal Altınbilek’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Konu hakkında yapımcıdan resmi bir açıklama gelmedi.

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