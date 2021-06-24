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İSLAM Zuhuratbaba Türbesi nerede? Zuhuratbaba Türbesine nasıl gidilir?
İSLAM

Zuhuratbaba Türbesi nerede? Zuhuratbaba Türbesine nasıl gidilir?

Zuhuratbaba Türbesi Marmaray ile gidilir mi? YKS sınavı öncesinde pek çok kişi türbe ziyaretleri yapıp, dualar etmeyi uygun görüyor. Bu sebeple sınav öncesinde Zuhuratbaba Türbesi’nin nerede olduğu, nasıl gidileceği araştırılmaya başlandı. Zuhuratbaba Türbesi’ne nasıl hangi otobüsle gidilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 18:09:00 -
Zuhuratbaba Türbesi nerede? Zuhuratbaba Türbesine nasıl gidilir?

Zuhuratbaba Türbesi’ni ziyaret etmek, dua etmek isteyenler türbenin hangi ilçede olduğunu, nasıl ulaşım sağlanacağını araştırıyor. Peki, Zuhuratbaba kimdir ne zaman yaşamıştır?

Zuhuratbaba Türbesi nerede? Zuhuratbaba Türbesine nasıl gidilir?

Zuhuratbaba Türbesi, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi esnasında Bizanslılar bütün su kuyularını zehirleyince, savaşın en yoğun şiddette yaşandığı anlarda Osmanlı ordusu su ihtiyacını karşılayamayıp, susuzluk sorunuyla karşılaşır. Su sıkıntısının artmaya başladığı anda sırtında su kırbası, elinde su tasları ile ak sakallı, nur yüzlü bir kişi ortaya çıkar. Bu kişiye askerler "aniden beliren" anlamında "Zuhurat Baba" diye seslenirler.

Sırtındaki tek su kırbası ile koskoca ordunun susuzluğunu gideren bu mübarek zatın savaş sonunda öldüğünü, kanlar içindeki ak sakalı ile yerde yattığını ve su kırbasından sanki bir pınar gibi sürekli su aktığını görünce bu kişinin bir Allah dostu olup, Müslüman Türk ordusuna Allah tarafından gönderildiğini anlarlar ve olduğu yere gömerler.

Zuhuratbaba Türbesi adresi şöyle: Ataköy 3-4-11, Zuhurat Baba Cd. No:4, 34158 Bakırköy/İstanbul

Zuhuratbaba Türbesi'ne gitmek için minibüs, Marmaray ya da otobüs tercih erebilirsiniz. Zuhuratbaba Türbesi  için 72T, 73B, 94 Y, 98 H ve 98S otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. ayrıca A18 ve A31 minibüs hatlarıyla da türbeye ulaşabilirsiniz.

Türbe ziyaretlerinin adabı nedir?

Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır.

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki’ kabristanına gelir ve “Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah’tan afiyet dilerim; Allah’ım, Baki’ kabristanında bulunanları bağışla.” (Müslim, Cenâiz, 102) diye dua ederlerdi. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur’an okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur.

Ancak, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslam’ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslam ile bağdaşmaz. Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek; bu zatların duaları kabul ettiğine, ilâhi kudretlerinin olduğuna inanmak doğru olmadığı gibi, bir kısım ihtiyaç ve dilekleri onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak, bu ziyaretleri dinî bir vecibe gibi telakki etmek; bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek gibi davranışlarda bulunmak da, tevhid dini olan İslam’la bağdaşmaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek iman açısından tehlikeli bir davranıştır.

Sınavda kolaylık için okunacak dua
Sınavda kolaylık için okunacak dua

İSLAM

Sınavda kolaylık için okunacak dua

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