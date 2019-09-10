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Züccaciyeciler ihracata odaklandı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 12-15 Eylül’de TÜYAP Beylikdüzü’nde düzenlenecek 30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

10 Eylül 2019 Salı 11:44
Züccaciyeciler ihracata odaklandı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 12-15 Eylül’de TÜYAP Beylikdüzü’nde düzenlenecek 30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Bu yılı 5,4 milyar dolar ile kapatmaya hazırlanan züccaciye sektörünün 470 üyesiyle en köklü ve en büyük derneği olan ZÜCDER, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi ve her yıl yüzde 15 büyüme performansı sergiliyor.

30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na katılan 600 firmanın yüzde 90’ını temsil eden ZÜCDER, fuarda, 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, son 10 yılda ihracatını yüzde 85 artırarak dünya genelinde 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza atan bir sektöre sahip olduklarını belirterek, “Küçük elektrikli ev aletleri, dekorasyon ürünleri, mutfak eşyası olarak ihracatımızı rahatlıkla yüzde 20 düzeyinde arttırabiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:44
  1. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)
  2. TÜYAP Beylikdüzü
  3. 30. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı
  4. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz

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