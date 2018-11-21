Züccaciyeciler hedef büyüttü

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ihracata destek olmak ve iç ticareti de artırmak amacıyla “Üretici-Marka Buluşmaları” zirvesinin 6.'sını 22-23 Kasım tarihleri arasında İzmir’de düzenliyor. ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, “Zirvelerimizin içeriğini biraz daha genişlettik. Böylece ihracatta her yıl yakaladığımız yüzde 15’lik büyüme ivmesini, yenilediğimiz zirvelerimizle yüzde 25’lere çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.