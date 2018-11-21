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Züccaciyeciler hedef büyüttü

Büyüme ivmesini yüzde 25'e çıkarmayı hedefleyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ihracata destek olmak ve iç ticareti de artırmak amacıyla “Üretici-Marka Buluşmaları” zirvesinin altıncısını İzmir'de düzenliyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
Züccaciyeciler hedef büyüttü

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ihracata destek olmak ve iç ticareti de artırmak amacıyla “Üretici-Marka Buluşmaları” zirvesinin 6.'sını 22-23 Kasım tarihleri arasında İzmir’de düzenliyor. ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, “Zirvelerimizin içeriğini biraz daha genişlettik. Böylece ihracatta her yıl yakaladığımız yüzde 15’lik büyüme ivmesini, yenilediğimiz zirvelerimizle yüzde 25’lere çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
  1. İzmir
  2. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)
  3. Üretici-Marka Buluşmaları
  4. ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan

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