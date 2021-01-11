Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin baş hatunu Zübeyde Hatun kimdir? Zübeyde Hatun'un babası ve annesi kimlerdir?

Zübeyde Hatun kimin kızıdır?

Zübeyde Hatun (d. (?) - ö. 1099, Rey), Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın eşi, Berkyaruk'un annesi.

Babası Çağrı Beyin oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlendi. Kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı. Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince Fahrülmülk'ün de kışkırtmalarıyla vezire kin beslemeye başladı. Bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Fahrülmülk'ün Zübeyde Hatun'a karşı intikam duyguları kabardı. Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan Muhammed Tapar Müeyyidülmül'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar,Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmül Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.