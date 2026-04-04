Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, bütün körfezi vuracak Yaşam sona erecek

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırılarını değerlendirdi: İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in hedef aldığı Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde muhtemel bir radyoaktif serpintinin, Körfez ülkelerinde yaşamı sona erdirebileceği uyarısında bulundu.

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

(Ukrayna'daki) "Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında yaşanan çatışmalar hakkındaki Batı'nın öfkesini hatırlıyor musunuz?" diye soran Erakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı.

İranlı Bakan, "Petrokimya sektörümüze yönelik saldırılar da bu eylemlerin gerçek amaçlarını da açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiyem

Sizi dudanmi var sende itrail in nükleer elektrik santralini vur ucak gemileri nükleer önlari vur itrail yok olunca savaş durur dünya rahat eder

Sultan Baybars

Abd nin askeri gücü yok Vietnam da yenildi Afganistan da Tokat yedi herşeyi abd nin yalan uzaya gittikleri bile şüpheli film stüdyosu çekimleri yani abd algı ile yönetiyor balon açık ve net elinde sadece nükleer silah yoksa abd güçlü değildir ordusu da korkak İran içine kara harekatı yaparsa Abd çok büyük darbe alacak abd içinde Baalci küresel çete var Epstein dosyaları çocukları öldürmüşler yemişler Allah belanızı versin putperest sapkinlar Avrupa abd halkları uyanmalı artık küresel çete Yok edilmesi gerekiyor uyanın dünya halkları uyanın artık küresel çete aileleri örgütler belli yerleri de belli halklar ayaklanip bunları basmalı dövmeli
