Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Mauro Icardi'yi çok sert sözlerle eleştiren Hasan Şaş, Arjantinli forvetle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Icardi yazıktır günahtır ya! Kaç defa topla buluştun ya! Arkaya bir koşu atmaz mısın, boğuşmaz mısın! Garibim Barış iş yapacak, Yunus iş yapacak, Noa Lang eli kesik iş yapacak. Sağ beki gol atacak falan eee? Galatasaray kimden umut bekliyor? Galatasaray'ın Icardi'ye tanıdığı şansı kime tanıdı? 10 defa topla buluşmuş mudur? Icardi ne yaptın bugün? 10 gün izin yapmışsın, Okan hoca sana güvenmiş, formayı vermiş... Neredesin! Galatasaray'ı 10 kişi oynama mecburiyetinde nasıl bırakırsın? Depar atacak gücü yok. Böyle giderse, Icardi savaşmazsa şampiyonluk da gider bunu söylüyorum size! Galatasaray 10 kişi oynadı bugün, kimse kusura bakmasın. Varsa benim bu tezime karşı söylesin. Trabzonspor'un formasını giysen daha iyi! Bana bir tane etkin olayını söyle ben bugün konuşmayayım!"