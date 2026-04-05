Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Futbol yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Hasan Şaş, Galatasaray için çarpıcı bir ihtimali gündeme getirdi ve Trabzonspor için dikkat çeken iddia ortaya attı. Detaylar haberimizde...

Foto - Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Trabzonspor'u bir maça ilk defa bu kadar kilitlenmiş gördüğünü belirten Hasan Şaş, bordo-mavililerin Galatasaray karşısına Liverpool gibi hazırlandığını söyledi.

Foto - Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Onuachu üzerinden sarı-kırmızılıların defans hattını eleştiren Şaş, "15 yaşındaki çocuğa sorsanız Onuachu'yu tutacağını bilirdi. Siz bu adamdan 4. dakikada gol yediniz" dedi. Galatasaray'ın çok iyi oynamadığını belirten Hasan Şaş, "Trabzonspor da ahım şahım oynamadı" ifadesini kullandı.

Foto - Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Mauro Icardi'yi çok sert sözlerle eleştiren Hasan Şaş, Arjantinli forvetle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Icardi yazıktır günahtır ya! Kaç defa topla buluştun ya! Arkaya bir koşu atmaz mısın, boğuşmaz mısın! Garibim Barış iş yapacak, Yunus iş yapacak, Noa Lang eli kesik iş yapacak. Sağ beki gol atacak falan eee? Galatasaray kimden umut bekliyor? Galatasaray'ın Icardi'ye tanıdığı şansı kime tanıdı? 10 defa topla buluşmuş mudur? Icardi ne yaptın bugün? 10 gün izin yapmışsın, Okan hoca sana güvenmiş, formayı vermiş... Neredesin! Galatasaray'ı 10 kişi oynama mecburiyetinde nasıl bırakırsın? Depar atacak gücü yok. Böyle giderse, Icardi savaşmazsa şampiyonluk da gider bunu söylüyorum size! Galatasaray 10 kişi oynadı bugün, kimse kusura bakmasın. Varsa benim bu tezime karşı söylesin. Trabzonspor'un formasını giysen daha iyi! Bana bir tane etkin olayını söyle ben bugün konuşmayayım!"

Foto - Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Hasan Şaş, böyle gitmesi halinde Galatasaray'ın şampiyonluğu vereceğini öne sürdü. Şaş şöyle konuştu:

Foto - Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

"Ben Icardi'nin kötü olduğunu söylemiyorum ama sen biraz mücadele etmez misin kardeşim! Bir hava topunu vurmaz mısın, bir yan topu vurmaz mısın? E sen 10 kişi oynuyorsun o zaman. Göztepe maçı da zor olur, şampiyonluk da zor olur. Samsunspor maçı Trabzonspor maçından daha zor olur.

Foto - Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Galatasaray’ın saha dışında da disipline ihtiyacı var. Buradan söylüyorum; 7 tane maçı var bundan sonra Galatasaray'ın. Göztepe maçını da kaybetti diyelim. Benim hiç umudum yok Göztepe maçından. 6 maçı kalıyor ve 1 puan önde dimi. Galatasaray böyle disipliniz, ne yaptığını bilmeyen bir yapıda devam ederse Galatasaray şampiyonluğu da kaybeder."

Foto - Hiç akla gelmeyecek sözler söyledi: Hasan Şaş masaya vura vura felaket senaryosunu açıkladı!

Öte yandan Hasan Şaş, Trabzonspor'un kalan 6 haftada baskıyı kaldıramayacağını iddia ederek, “Fatih Tekke için teknik direktörlük şimdi başlıyor. Trabzonspor için baskı, stres şimdi başlıyor. Medyada ‘Biz buraya Fatih Tekke’nin yeteneğiyle geldik’ gibi şeyler söylendi ama her şey şimdi başlıyor. Bence Trabzonspor bu 6 haftayı psikolojik ve baskı olarak kaldıramayacak.” sözlerini sarf etti.

