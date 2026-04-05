SON DAKİKA
Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD Hava Kuvvetleri, 2003 yılındaki Irak işgalinden bu yana ilk kez bir sıcak çatışmada ağır kayıplar vererek karizmayı çizdirdi. İran ile yaşanan gerilimde düşürülen uçaklarla birlikte toplam kayıp 7’ye yükselirken, Washington’ın önüne konulan mali fatura 500 milyon doları aşmış durumda.

Yirmi yılı aşkın süredir hava sahalarında "tek tabanca" hareket eden ABD ordusu, İran ve çevresindeki direniş hattına tosladı. Emekli F-16 pilotu Houston Cantwell’in itiraflarına göre; ABD, doğrudan bir çatışma esnasında en son 2003 yılında Irak’ta bir A-10 kaybetmişti. Ancak son operasyonlarda düşürülen F-15 ve A-10 Thunderbolt II tipi uçaklar, Pentagon’un 23 yıllık "kayıpsızlık" rekorunu tarihe gömdü.

"Dost Ateşi" ve Kazalar Bilançoyu Ağırlaştırdı

28 Şubat'ta başlayan operasyonlar dizisinde ABD'nin yaşadığı tek talihsizlik İran füzeleri değildi. Operasyonel beceriksizlik ve koordinasyon hataları "dost ateşi" facialarını da beraberinde getirdi:

  • 2 Mart Skandalı: Kuveyt'in yanlış müdahalesi sonucu ABD'ye ait 3 adet F-15 aynı anda düştü.
  • 12 Mart: Bir KC-135 tanker uçağı Irak'ta kaza kırıma uğradı, 6 mürettebat hayatını kaybetti.
  • 27 Mart: Suudi Arabistan'daki pistte bekleyen devasa E-3 Sentry (AWACS) uçağı, İran saldırısıyla ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Yarım Milyar Dolarlık "Demir Yığını"

Kaybedilen uçakların teknolojik donanımı ve birim maliyetleri eklendiğinde, ABD ekonomisinin aldığı hasar devasa boyutlara ulaştı. İşte Washington’ın "hava"da bıraktığı servet:

  • F-15 Savaş Uçağı: 200 - 250 Milyon Dolar
  • E-3 Sentry (AWACS): 270 Milyon Dolar
  • KC-135 Yakıt İkmal Uçağı: 50 Milyon Dolar
  • A-10 Thunderbolt II: 25 Milyon Dolar

Toplam Maliyet: 500 Milyon Doları aştı!

Kayıp Pilotlar ve Washington’da Panik

ABD’nin geçmişte Libya, Kosova ve Körfez Savaşı gibi bölgelerdeki "arama-kurtarma" kapasitesiyle övünmesi, bu kez sahadaki gerçekliğe çarptı. Hürmüz Boğazı üzerinde vurulan bir F-15’in pilotu hala bulunamazken, Pentagon’un fırlatma koltuğu teknolojisine olan güveni de sarsıldı.

Washington, hem kayıp pilotun akıbetiyle uğraşırken hem de her geçen gün kabaran mali ve askeri faturayı Amerikan halkına nasıl açıklayacağını düşünüyor. Bölgede tansiyon yükselirken, "dünya jandarması" rolündeki ABD’nin aldığı bu ağır darbeler, savaşın seyrinin köklü biçimde değiştiğini kanıtlıyor.

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yeni haber

trump acıkladı 2 pilotuda kurtardık dediler

hasel

İRAN,bu işi BAŞARACAK.Haydut ABD,ŞAŞIRACAK.
