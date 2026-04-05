Çin/Şanghay İşbirliği Örgütü Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği için... Mutabakat yapıldı!

SCODA’nın, Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkeler olan Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, İran ile Kuşak ve Yol güzergahındaki bölgelerle yerel ekonomik İş birliği yürüten tek platform olduğuna dikkat çeken Dr. Faruk Güler, “Çin, Ege Serbest Bölgesi ve Batı Anadolu Serbest Bölgesini, Avrasya pazarına girmek isteyen "Kuşak ve Yol" kapsamındaki işletmeler için önemli bir giriş kapısı olarak değerlendirmek istemektedir. İş birliği mutabakatı ile yüksek teknoloji, imalat ve modern hizmet sektörlerinde yatırım işbirliklerinin teşvik edilmesi, şirketler arası doğrudan temasların artırılması ve ortak sanayi platformlarının kurulması hedefleniyor. Bu yapı, üretim kapasitesinin entegrasyonunu sağlarken, tarafların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Lojistik bilgi ve ağ paylaşımının artırılması, sınır ötesi taşımacılık rotalarının optimize edilmesi ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesiyle, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, özellikle küresel ticaret hatlarında yaşanan aksamalara karşı alternatif ve dayanıklı lojistik çözümler üretme potansiyeli taşıyor.” SCODA ile İmzalanan İşbirliği Mutabakatı Neler Sağlayacak? Çin, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında oluşturduğu çok taraflı ekonomik açılım stratejisi ile Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarını birbirine bağlayan jeostratejik konumunu daha iyi değerlendirmek istiyor. SCODA’nın, Şanghay İşbirliği Örgütü(ŞİÖ) ülkeleri ve Kuşak ve Yol güzergâhındaki bölgelerle yerel düzeyde ekonomik iş birliklerini geliştiren özgün bir platform olması, söz konusu protokolleri, yalnızca ikili değil, çok taraflı ekonomik entegrasyon açısından da önemli hale getirmektedir. Hem Ege Serbest Bölgesi’nin köklü üretim ve ihracat altyapısı hem de Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin gelişmekte olan yatırım ve teknoloji odaklı yapısı, bu iş birliğini farklı ölçeklerde destekleyen tamamlayıcı unsurlar olarak öne çıkmaktadır.