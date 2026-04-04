Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti
Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti'den istifa etti.
Belediyede işe aldığı bir kadın ile ilişki yaşadığı iddia edilen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin ardından bugün istifa ettiğini duyurdu.
Önceki gün ortaya atılan iddialar ve basındaki haberler sonrasında AK Parti, Güler'in Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve kesin ihraç talep edildiğini açıkladı.
Güler de bugün partiden istifa ettiğini duyurdu.