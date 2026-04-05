  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Sildikçe yayılan o inatçı yağlar... Mutfak dolaplarındaki yapış yapış lekelerin çözümü o meyve!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sildikçe yayılan o inatçı yağlar... Mutfak dolaplarındaki yapış yapış lekelerin çözümü o meyve!

Mutfak dolaplarındaki yapış yapış yağların çözümü o meyve olacak.

Mutfak temizliğinde en zor şey tabaklanmış yağları temizlemek. Yemek buharıyla birleşip katılaşan, sildikçe yayılan o inatçı yağ tabakalarına veda etme vakti geldi. Kimyasal ürünlerin bile zorlandığı o yapışkanlığı, mutfağınızdaki en ferah meyve saniyeler içinde çözüyor. İşte mutfak dolaplarındaki yapış yapış yağları söküp atan meyvenin adı… Mutfak dolaplarının üst kısımları ve davlumbaz çevresi, zamanla "yağ tutması" nedeniyle dokunulmaz hale gelir. Deterjanla ovalamak çoğu zaman yüzeye zarar verebilir veya geride mat bir tabaka bırakabilir. Ancak doğanın bize sunduğu en güçlü asidik temizleyici olan limon, yağ moleküllerini parçalayarak dolaplarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturur. İşte yağlı dolapları ovalamadan temizleyen o doğal formül...

1. Limonun Asidik Mucizesi Limon, yüksek oranda sitrik asit içerir. Bu asit, kurumuş ve yapışkan hale gelmiş yağ birikintileriyle temas ettiğinde yağın kimyasal yapısını bozar ve yüzeyden ayrılmasını sağlar. Üstelik sadece temizlemekle kalmaz, mutfağınızdaki ağır yemek kokularını da nötralize eder.

2. Uygulama: "Limon ve Tuz" İkilisi En inatçı yağlar için şu yöntemi deneyin: Bir adet limonu ortadan ikiye bölün. Kesik yüzeyine bolca sofra tuzu dökün. Dolabın yağlı bölgesini bu limonla hafifçe ovarak silin. Tuz, burada nazik bir peeling görevi görerek yağın sökülmesine yardımcı olurken, limon yağı eritir.

5 dakika bekledikten sonra nemli bir bezle durulayın. 3. Alternatif Formül: Limon Kabuğu Spreyi Eğer tüm dolapları genel bir temizlikten geçirmek istiyorsanız: Yediğiniz limonların kabuklarını bir kavanoza koyun ve üzerine beyaz sirke ekleyin. Bu karışımı 1 hafta karanlık bir yerde bekletin. Elde ettiğiniz karışımı sprey şişesine doldurup dolaplarınıza sıkın. Yağların "eriyip aktığını" kendi gözlerinizle göreceksiniz.

4. Neden Bu Yöntemi Seçmelisiniz? Zehirsiz Temizlik: Gıdalarınızın olduğu bir alanda ağır kimyasallar solumak zorunda kalmazsınız. Maliyet: Pahalı yağ çözücülere harcadığınız parayı cebinizde tutar. Parlaklık: Limon yağı, dolapların yüzeyinde koruyucu ve parlatıcı bir etki bırakır.

Dolaplarınızı temizledikten sonra iyice kuruladığınızdan emin olun. Nemli kalan ahşap yüzeyler zamanla kabarabilir. Limonun taze kokusu mutfağınızı sardığında, temizliğin aslında ne kadar keyifli olabileceğini fark edeceksiniz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23