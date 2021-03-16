ZTK Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir maçını kim yönetecek?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan iki takımda finale yükselmeyi hedefliyor.

Bugün yarı final heyecanı olan Ziraat Türkiye Kupası’nda rakiplerini eleyip yarı finale yükselen Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bugün yapılacak olan maçtan galip ayrılan takım, Ziraat Türkiye Kupası’nda final takımlarından birisi olacak.

Beşiktaş takımında Mensah ve Cenk Tosun eksikler arasında yer alıyor. Başakşehir’de ise Gulbrandsen, Fernandes, Caiçara ve Mbombo eksik isimler arasında.

ZTK Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta?

16 Mart 2021 tarihi yani bugün yapılacak olan ZTK yarı final maçı saat 20:45’te başlayacak. Söz konusu karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta 3 kez Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken diğer mücadele de Başakşehir’in üstünlüğü ile sona ermişti.

Beşiktaş Başakşehir maçını kim yönetecek?

Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Beşiktaş Başakşehir müsabakasının VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.