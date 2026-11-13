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Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

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Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

Hollanda Amsterdam'da bir tekne evde yaşayan 7 yaşındaki "polis kedi" Nimis, sosyal medyada milyonlarca kişinin ve şehre gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

Siyah tüyleri ve üzerinde "Police" yazan sarı can yeleğiyle dikkati çeken Nimis, kısa sürede sosyal medya fenomeni haline geldi. Sahibi Lydia Faber tarafından boğulma tehlikesine karşı can yeleği giydirilen Nimis, mahalle sakinlerinin kendisine "mahalle polisi" demesiyle tanınmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarından birinin 4,5 milyon kez izlenmesinin ardından ünü sınırları aşan Nimis, Amsterdam'a gelen turistlerin de ilgi odağı. Turistler, kentin turistik yerlerinin yanı sıra Nimis'i ziyaret ediyor. Nimis ve 10 aylık kardeşi Boef, sevimli halleriyle herkesin yüzünü güldürüyor. Nimis'in mahallede yaşadığı maceraların anlatılacağı bir çocuk kitabının yayımlanması planlanıyor.

#2
Foto - Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

SOSYAL MEDYADA TESADÜFEN TANINDI: Nimis ve Boef'in sahibi Lydia Faber, Amsterdam'da bir tekne evde yaşadığını ve kentte çok sayıda kedinin boğularak hayatını kaybetmesi nedeniyle Nimis için can yeleği almaya karar verdiğini söyledi. Kediler için üretilen can yeleklerini keşfettikten sonra Nimis'e henüz yavruyken can yeleği giydirmeye başladığını belirten Faber, Boef'in de can yeleği bulunduğunu ve bu yeleklerin kedilerinin hayatını birçok kez kurtardığını dile getirdi. Faber, "Nimis siyah bir kedi ve sarı can yeleği giydiği için komşularımız ona 'mahalle polisi' demeye başladı. Bir gün oyuncakçıda üzerinde "Police" yazan armalar gördüm ve birini yeleğine taktım. Böylece bir anda gerçekten 'mahalle polisi' oldu." dedi.

#3
Foto - Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

Nimis'in sosyal medyada tanınmasının tesadüfen olduğunu belirten Faber, uzakta yaşayan iki küçük yeğeni için kedilerin videolarını sosyal medyada paylaşmaya başladığını anlattı. Faber, paylaştığı dördüncü videonun 4,5 milyon kez izlendiğine dikkati çekerek, "Bir anda mesaj kutum dolup taştı ve çok sayıda kişi hesabımı takip etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Meğer hesabım herkese açıkmış ve ben bunun farkında değilmişim. Her şey böyle başladı." diye konuştu. Nimis'in zamanla çok sayıda takipçiye ulaştığını ve mahalle polislerinin de kediyi ziyaret ederek onunla oynadığını belirten Faber, herkesin Nimis'i çok sevdiğini dile getirdi.

#4
Foto - Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

"BENİM İÇİN EN GÜZEL OLAN ŞEY, KEDİLERİN İNSANLARA TESELLİ VERMESİ": Bazı kişilerin Nimis'in gerçekten polis teşkilatında görev yaptığına inandığını söyleyen Faber, "Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz gerekiyor. Nimis gerçekte polis teşkilatında çalışmıyor." ifadesini kullandı. Birçok ülkeden ziyaretçinin Amsterdam'a geldiğinde Nimis ve Boef'i ziyaret ettiğini dile getiren Faber, kedilerin insanlara mutluluk vermesinin kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

#5
Foto - Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

Faber, dünyada çok fazla acı ve üzüntü yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Benim için en güzel olan şey, kedilerin insanlara teselli vermesi çünkü dünyada zaten çok fazla acı var. Bu kediler insanların yüzünde bir tebessüm oluşturuyor. Buraya çok sayıda insan geliyor. Bazıları ağlayarak geliyor ve bana sarılmak istiyor. Bu hesabı açtığım için teşekkür ediyorlar. Çünkü kediler sayesinde büyük mutluluk duyduklarını, bir süreliğine de olsa acılarını ve üzüntülerini unuttuklarını söylüyorlar. Bence bütün bunların en güzel yanı bu." Nimis'in maceralarını konu alan bir çocuk kitabı hazırlanacağını söyleyen Faber, kitapta kedinin komşular ve mahalle sakinleriyle yaşadığı eğlenceli olayların anlatılacağını ifade etti.

#6
Foto - Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

"BENCE GERÇEKTEN ÇOK SEVİMLİ": Nimis'i kamu yayın kuruluşu NOS'ta yayımlanan çocuk haberlerinde gördükten sonra hayranı olan 12 yaşındaki Naomi Nijpels de Nimis'i çok sevimli bulduğunu söyledi. Amsterdam'a 130 kilometre uzaklıkta olan Etten-Leur kentinden "polis kedi"yi görmek için gelen Nijpels, Nimis'in insanları neşelendirdiğini belirterek, "Bence gerçekten çok sevimli. Bu (Nimis) çok güzel ve eğlenceli bir şey. İnsanları mutlu ediyor. Üstelik bir kedi olduğu için onu sevebiliyorsunuz." dedi.

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