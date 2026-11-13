Amsterdam sokaklarının dört ayaklı polisi! Nimis’in ünü ülke sınırlarını aştı!

Faber, dünyada çok fazla acı ve üzüntü yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Benim için en güzel olan şey, kedilerin insanlara teselli vermesi çünkü dünyada zaten çok fazla acı var. Bu kediler insanların yüzünde bir tebessüm oluşturuyor. Buraya çok sayıda insan geliyor. Bazıları ağlayarak geliyor ve bana sarılmak istiyor. Bu hesabı açtığım için teşekkür ediyorlar. Çünkü kediler sayesinde büyük mutluluk duyduklarını, bir süreliğine de olsa acılarını ve üzüntülerini unuttuklarını söylüyorlar. Bence bütün bunların en güzel yanı bu." Nimis'in maceralarını konu alan bir çocuk kitabı hazırlanacağını söyleyen Faber, kitapta kedinin komşular ve mahalle sakinleriyle yaşadığı eğlenceli olayların anlatılacağını ifade etti.