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ZTE-Netaş Teknoloji Günü

ZTE Türkiye Genel Müdürü Lu Xinbo:- "ZTE ve Netaş, büyük bir grup olarak, Türkiye pazarına daha iyi hizmet vermeyi, Türk insanına yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefliyor"

27 Kasım 2018 Salı 10:34
ZTE-Netaş Teknoloji Günü

ANKARA (AA) - ZTE Türkiye Genel Müdürü Lu Xinbo, firmanın ve Netaş'ın, büyük bir grup olarak Türkiye pazarına daha iyi hizmet vermeyi hedeflediğini bildirdi.

Lu, Wyndham Ankara Otel'de düzenlenen "ZTE-Netaş Teknoloji Günü"nün açılışında yaptığı konuşmada, tam 11 yıldır Türkiye'de görev yaptıklarını anımsatarak, ülkedeki küçük-büyük bütün operatörlere hizmet verdiklerini söyledi.

ZTE'nin Türkiye'de 10 milyon kullanıcısının olduğunu belirten Lu, "ZTE ve Netaş, büyük bir grup olarak Türkiye pazarına daha iyi hizmet vermeyi, Türk insanına yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefliyor." dedi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 10:34
  1. Lu Xinbo
  2. Netaş
  3. ZTE

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