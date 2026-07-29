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Gündem Cep telefonu ve akıllı gözlükler toplatılabilir ABD askerlerinden İran’a casusluk!
Gündem

Cep telefonu ve akıllı gözlükler toplatılabilir ABD askerlerinden İran’a casusluk!

Yeniakit Publisher
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ABD askerlerinin, cep telefonları ve akıllı gözlükleri üzerinden İran’a istihbarat sağladığı ortaya çıktı. Ürdün'deki bir hava üssünde yaşanan saldırı anına ait görüntülerin internete sızmasının ardından operasyonel güvenlik endişeleri artarken, askerlerin telefonlarına tamamen el konulması gündeme geldi.

Sızdırılan ve sığınağa kaçış anlarını saniye saniye kaydeden yeni görüntüler, Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne yönelik İran füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı sırasında kaydedildi. Meta akıllı gözlüklerle çekilen birinci şahıs kamerasından yansıyan videoda, alarm seslerinin çalmasıyla birlikte bir ofis alanındaki personelin hızla dışarı koştuğu görülüyor.

Görüntülerin başında duvarda asılı olan Ürdün bayrağı dikkat çekerken, gözlüğü takan askeri personel alarmın ardından teçhizatını alarak karanlıkta dışarı çıkıyor ve hızla betonarme bir yeraltı sığınağına doğru ilerliyor. Zifiri karanlık sığınakta, sadece el ve kafa fenerlerinin aydınlattığı dar alanda çok sayıda Amerikan askerinin çakıl zemin üzerinde siper alarak saldırının bitmesini beklediği göze çarpıyor.

 

CENTCOM'DAN GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT UYARISI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı Amiral Brad Cooper, birliğindeki askerlere yönelik yaptığı açıklamada, bu tür çevrimiçi paylaşımların ve medyadaki sızıntıların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Cooper'a göre söz konusu çevrimiçi görüntüler, İran'a başka türlü elde edilmesi oldukça zor olan gerçek zamanlıya yakın savaş hasarı değerlendirmeleri yapma imkanı sunuyor.

ASKERLERİN TELEFONLARINA EL KONULABİLİR

Özellikle Meta akıllı gözlüklerle kaydedilen bu sığınak görüntülerinin internete düşmesinin ardından Amerikan ordusunda operasyonel güvenlik endişeleri en üst seviyeye çıkmış durumda. Bu kritik ihlalin bir sonucu olarak, Ürdün'de görev yapan bazı ABD askerlerine, yakın zamanda güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarını tamamen teslim etmek zorunda kalabilecekleri bildirildi.

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