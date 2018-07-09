Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin “K”sına geldi

Türkiye’nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK, şirket sahiplerinin sıcak gündeminde yer alan BES için geliştirdiği uygulamayla, KOBİ’lerin “K”sını temsil eden küçük işletmelerin de hayatını kolaylaştırıyor. NN Hayat ve Emeklilik iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama, tüm BES işlemlerinin Kolay İK yazılımı üstünden yapılmasını sağlıyor.

Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, “Türkiye’deki toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini ve istihdamın yaklaşık dörtte üçünü temsil eden KOBİ’ler, ekonomimizin can damarını oluşturuyor. Türkiye’de geliştirilen bir yazılım olan Kolay İK’nın da ana hedefi, insan kaynakları ve personel yönetimi alanında KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak. Daha az bütçelerle daha çok işi yönetmek zorunda olan küçük işletmeler, Kolay İK aracılığıyla, BES’te hem zaman hem de fiyat maliyetini en aza indirebiliyor. 39 çalışanı bulunan Kolay İK da 1 Temmuz itibarıyla BES’e kendi yazılımı üzerinden katıldı” dedi.