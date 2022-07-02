Zoruna mı gitti be koçum? Hadi oradan Özgür Demirtaş!

Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "#AsgariÜcret" hashtag'ini kullanarak peş peşe paylaşımda bulunurken; solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş da Twitter hesabından hazımsızlığını ortaya koyan bir açıklama yaptı.

Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile Türkiye'nin ne büyük çıkmaza girdiğinin anlaşılacağını ileri süren Demirtaş, "Sayıca çok fazla olan asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm" herzelerini yumurtladı.