Zoruna mı gitti be koçum? Hadi oradan Özgür Demirtaş!
Solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 TL olarak belirlendiğinin duyurulmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, asgari ücret zammı ile ilgili "Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek." iddiasını ortaya attı.
Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "#AsgariÜcret" hashtag'ini kullanarak peş peşe paylaşımda bulunurken; solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş da Twitter hesabından hazımsızlığını ortaya koyan bir açıklama yaptı.
Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile Türkiye'nin ne büyük çıkmaza girdiğinin anlaşılacağını ileri süren Demirtaş, "Sayıca çok fazla olan asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm" herzelerini yumurtladı.