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Ekonomi Zoruna mı gitti be koçum? Hadi oradan Özgür Demirtaş!
Ekonomi

Zoruna mı gitti be koçum? Hadi oradan Özgür Demirtaş!

Solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş, asgari ücretin 5 bin 500 TL olarak belirlendiğinin duyurulmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, asgari ücret zammı ile ilgili "Kasım gibi bu zammın da hiçbir işe yaramadığı görülecek." iddiasını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:10:00 -
Zoruna mı gitti be koçum? Hadi oradan Özgür Demirtaş!

Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "#AsgariÜcret" hashtag'ini kullanarak peş peşe paylaşımda bulunurken; solakların ağzının içine baktığı ekonomist Özgür Demirtaş da Twitter hesabından hazımsızlığını ortaya koyan bir açıklama yaptı. 

Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan ekonomi ve para politikası hataları ile Türkiye'nin ne büyük çıkmaza girdiğinin anlaşılacağını ileri süren Demirtaş, "Sayıca çok fazla olan asgari ücretli arkadaşlarım da bunu canları yanarak anlayacak. Üzgünüm" herzelerini yumurtladı.

 

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Yorumlar

Ahmet

Doğru söylüyor çünkü bizdeki gavurlar KİTAPSIZ, şimdiden o parayı vatandaşın elinden alma derdindeler!

099

bu gibi felaket tellallari hiç durmaz ve dewamli ürür dururlar. Onlara ürüsün kervan yürüsün yola devam ..
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