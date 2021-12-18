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Dünya Zorun ne be adam? Akaryakıt pompasını ateşe verip kaçtı
Dünya

Zorun ne be adam? Akaryakıt pompasını ateşe verip kaçtı

Çin'in Shenzhen kentinde bir şahıs, akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada akaryakıt pompasını ateşe verdi. Aracın alev aldığı o anlar, kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:39:00 -
Zorun ne be adam? Akaryakıt pompasını ateşe verip kaçtı

Çin'in Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda, bir şahıs dolum yapan bir aracın yanına yaklaştı. Bir süre bekledikten sonra harekete geçen şahıs, dolum yapılan araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkarıp ateşe verdi.

Şahıs koşarak uzaklaşırken, araç bir anda alevler içinde kaldı. Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı.

Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü. Faciadan dönülen o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Pompayı ateşe veren şahıs gözaltına alındı.

 

 

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