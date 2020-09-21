Zorlu yarış başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (World Rally Championship-WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris’te gerçekleşti.
15 ülkeden toplam 105 yerli ve yabancı medya mensubu tarafından takip ettiği yarışı, 31 yaşındaki Gallerli Elfyn Evans-Scott Martin ekibi kazandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Türk Telekom alt yapısıyla organize edilen ralli, 12 özel etapta büyük çekişmeye sahne oldu