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Zorlu, periyodik muayene başvuru süreci konusunda bilgilendirdi

Elektrik, su ve gaz sayaçları gibi ölçü aletlerinin periyodik muayene başvuru süreleri Şubat ayı sonu itibariyle biterken; Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, doğalgaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının tamamlanması ve aynı yıl içerisinde periyodik muayenelerinin yapılması konusunda bilgilendirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
Zorlu, periyodik muayene başvuru süreci konusunda bilgilendirdi

Elektrik, su ve gaz sayaçları gibi ölçü aletlerinin periyodik muayene başvuru süreleri Şubat ayı sonu itibariyle biterken; Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, doğalgaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının tamamlanması ve aynı yıl içerisinde periyodik muayenelerinin yapılması konusunda bilgilendirdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında, ölçü ve ölçü aletlerinin zorunlu kılınan periyodik muayene süresi, 28 Şubat itibariyle sona eriyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, dağıtım şirketleri ve organize sanayi bölgeleri envanterinde bulunan ve 10 yıllık damga süresi dolmuş doğalgaz sayaçlarına sahip kurumları; süre sona ermeden gerekli muayene başvurularını yapma konusunda uyardı. Geçerli süre zarfında muayenesi yapılmayan sayaçlara, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesi gereğince 2 bin 600 lira idari para cezası uygulanacağını vurgulayan Zorlu Enerji; 1200 metrekare açık alanda kurulu kalibrasyon merkezine, Türkiye’nin her yerinden doğalgaz sayaçları gönderilebileceğini belirtti.



Periyodik muayene süresinin belirlenmesine yönelikte bilgi veren Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi Müdürü Mehmet Akif Deniz, "Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği; Madde 9/b gereğince zorunludur. Sayaç üzerinde bulunan mühürde sayacın damgalandığı yılın son iki rakamı bulunur. Bu Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Kalan süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanır" dedi.


Deniz, "Kalibrasyon işlemlerinde, 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ile Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğince belirlenen standartlar doğrultusunda sayaç kalibrasyonu yapmaktayız” şeklinde konuştu.



Merkezin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini söyleyen Deniz, "28 Şubat son gün. 10 yıllık süresi dolan sayaçlara sahip kurumlar mutlaka gerekli muayeneyi yaptırmalı. Özellikle dağıtım şirketleri ve OSB’ler müracaatlarını yapmalı. Başvurular, doğrudan ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bürokrasinin Azaltılması, Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) kapsamında geçen yıl hayata geçirdiği dijital sistem üzerinden elektronik ortamda, uzaktan başvuru yapılabileceğini ve Kalibrasyon Merkezimize ilgili periyodik muayene veya şikayetli sayaç başvurularının takip numarasının bildirilmesi yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
  1. doğa

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