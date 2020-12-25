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Spor Zorlu maçların galibi Gaziantep FK'nin gözü Alanyaspor'da
Spor

Zorlu maçların galibi Gaziantep FK'nin gözü Alanyaspor'da

Ligdeki son 12 karşılaşmayı kaybetmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, galibiyet serisini de 3 maça çıkardı - 14. hafta itibarıyla ligin en az yenilen takımı olan ve attığı gollerle de dikkati çeken kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa gibi zorlu maçları kazanarak puan sıralamasının üst bölgesine tutundu - Asbaşkan Müslüm Özmen: - "Biz gücümüzü, takımımızın gücünü biliyoruz. Rakibe bakmaksızın çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:04:38 -
Zorlu maçların galibi Gaziantep FK'nin gözü Alanyaspor'da

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig'de çıktığı son 12 maçı kaybetmeyen, son 3 karşılaşmada da galibiyet serisi yakalayan Gaziantep Futbol Kulübü, özellikle zorlu maçlarda elde ettiği galibiyetlerle ligin üst sıralarını zorluyor.

Bu sezon ligdeki 2. yılını geçiren Gaziantep ekibi, topladığı puanlarla taraftarını sevindiriyor. Geride kalan 14 haftada hanesine 6'şar kez galibiyet ve beraberlik yazdıran, 1 haftayı da bay geçen kırmızı-siyahlılar, 24 puana ulaştı. Lider Aytemiz Alanyaspor'u maç eksiğiyle 3 puan geriden 4. sırada takip eden Gaziantep FK, son dönemlerde elde ettiği galibiyetlerle üst sıralarda "ben de varım" demeye başladı.

Özellikle aralık ayındaki sıkışık takvime rağmen performansını artıran Gaziantep temsilcisi, 12 maçlık yenilmezlik serisini 3 karşılaşmalık galibiyet serisiyle süsledi. Bu süreçte Medipol Başakşehir'i 2-1, Fenerbahçe'yi 3-1, Kasımpaşa'yı da 4-0 yenen Güneydoğu ekibi, 8. hafta müsabakalarında da Beşiktaş'ı 3-1 yenmişti.

Böylelikle zorlu maçların kazanan takımı haline gelen kırmızı-siyahlılar, 1 mağlubiyetle ligin en az yenilen takımı olurken, attığı 24 golle de dikkatleri çekiyor.

Bu hafta sahasında 27 Aralık Pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek kırmızı siyahlı ekip, bu zorlu karşılaşmada da serileri sürdürmenin hesaplarını yapıyor.


- "Çalışmaya ve gelişmeye devam"

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, takım olarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Yakalanan başarının tesadüf olmadığını aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Bu kadar uzun bir seri öylesine gelişmedi. Sezon başından beri bir plan dahilinde yolumuza devam ediyoruz. Aslında geçen haftalarda berabere kaldığımız bazı maçlarda yediğimiz şanssız goller nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadık. Eğer onlar olmasa şimdi daha farklı noktalarda da olabilirdik. Biz gücümüzü, takımımızın gücünü biliyoruz. Rakibe bakmaksızın çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. İnşallah yolumuzu böyle keyifli devam edeceğiz. Kasımpaşa galibiyetiyle daha moralli olduk ama bunu artık bir kenara bıraktık. Çünkü önümüzde kısa bir aradan sonra Alanya maçı var. Ona hazırlanacağız. Gücümüze güç katarak, inşallah haftasonu tüm Gazianteplilere bir gurur daha yaşatırız."

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