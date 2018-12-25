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Zorlu Enerji'den lisans tadili açıklaması

25 Aralık 2018 Salı 17:27
Zorlu Enerji'den lisans tadili açıklaması

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan doğal gaz yakıtlı kojenerasyon santralinin kurulu gücünün azaltılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı lisans tadili başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, santralin üretim lisansında yer alan kurulu gücün 125,99 megavattan 49,53 megavata tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edildi.

Öte yandan Zorlu Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'ye ait Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere IV Jeotermal Elektrik Santrali'nin ön lisans süresinin 36 aydan 54 aya çıkarılması için EPDK'ya yapılan başvurunun da kabul edildiği belirtildi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:27
  1. Aydın
  2. Denizli
  3. kurulu gücünün
  4. Lüleburgaz
  5. ön lisansının
  6. santralinin
  7. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ

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