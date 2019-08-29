0553 313 94 23

Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş yatırımı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş yatırımı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin, Kudüs Elektrik Şirketinden (JDECO) kiraladığı arsa üzerine 1,8 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracağı ve santralden üreteceği elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satacağı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, JDECO'nun Filistin’in elektriğinin yüzde 25’inin dağıtımından sorumlu olduğu belirtildi.

Söz konusu güneş yatırımını Zorlu Enerji'nin yüzde 75, JDECO’nun yüzde 25 ortaklığıyla mayısta kurulan ZJ Strong şirketinin yapacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin’in Jericho bölgesinde 1,8 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerji santralinin kurulmasını öngören anlaşmanın imza töreni 28 Ağustos Çarşamba günü Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos İhsan Eralp Semerci, JDECO Genel Müdürü Hisham Omari ve Bank of Palestine Genel Müdürü Hashim Shawa’nın katılımıyla Batı Şeria’da bulunan Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu'nda gerçekleşti. Anlaşma kapsamında Zorlu Enerji, ZJ Strong şirketiyle JDECO’dan kiraladığı arsa üzerine güneş enerjisi santrali kuracak ve santralden üreteceği elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO’ya satacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Enerji'nin 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimini yenilenebilir enerji projeleriyle yurt dışına taşımaya devam ettiklerini belirterek, "Söz konusu bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 megavat olmak üzere toplamda 100 megavat kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yurt dışı yatırımlarımızla uluslararası gücümüzü daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem de anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek,"Önümüzdeki dönemde 5 megavat kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali daha kurulması konusunda Zorlu Enerji ve JDECO ile görüşmelerimize başladık. Türkiye ile ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
  1. Filistin
  2. güneş santrali
  3. Zorlu Enerji

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amed Sportif Faaliyetler Ramazan Çeri’yi transfer etti
    1. Amed Sportif Faaliyetler Ramazan..
    2. HDP’ye ders veren Soylu’ya yeni..
    3. Güney Kore'de eski Devlet Başkanının..
    4. Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin..
    5. Ricardo Quaresma, Kasımpaşa yolunda
    6. Kütahya’da küçükbaş hayvan sayısı 483..
    7. Altınordu’u Ufuk Budak’ı kadrosuna..
    8. Finike’de pastahane ve fırınlar..
    9. Bakan Pekcan açıkladı! 17 ülkede..
    10. Yeni Malatyaspor’da sponsorluk..
    11. Belgesellerdeki izledikleri hayvanları..
    12. Başkan Sever müjdeyi verdi
    13. Sokak çocukları konusu milli bir..
    14. Vali Şentürk’ün 30 Ağustos Zafer..
    15. Başkan Erdoğan’dan başka belediyelere..
    16. Göztepe’ye Aleksic’ten kötü haber
    17. Vücuttaki ödemin nedeni kalp..
    18. Türkiye'yi gerçeği ortaya çıktı!..
    19. Vatan sevgisi imandandır
    20. Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı..
    21. Trafik tartışmasında hamile kadın..
    22. Başkan Pekmezci’den 30 Ağustos Zafer..
    23. Zorlu Enerji'den Filistin'e güneş..
    24. Türk tırları 12 gündür Suudi..
    25. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    26. Irak'ın en büyük alışveriş merkezinde..
    27. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    28. Polise karşı koyan firari hükümlünün..
    29. Pekcan: "İhtisas Serbest Bölgeleri ile..
    30. Erzurum’da huzur operasyonu
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı