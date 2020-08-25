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Ekonomi Zorlu Enerji, çağrı merkezinden randevu sistemini hayata geçirdi
Ekonomi

Zorlu Enerji, çağrı merkezinden randevu sistemini hayata geçirdi

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerindeki çalışanlarının ve müşterilerinin Kovid-19 salgını döneminde sağlığını koruyabilmek amacıyla aldığı önlemleri artırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:47:00 -
Zorlu Enerji, çağrı merkezinden randevu sistemini hayata geçirdi

Bu kapsamda, şirket, müşteri hizmet merkezlerine gidecek abonelerin bekleme sürelerini azaltmak amacıyla çağrı merkezi üzerinden randevu sistemini hayata geçirdi. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan müşterilerini online kanallara yönlendiren Zorlu Enerji’nin web sitesi üzerinden, abonelik başvurusu, abonelik fesih başvurusu, hatalı fatura itirazı ve müşteri bilgi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

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