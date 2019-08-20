0553 313 94 23

Zorla rüşvet almak isteyen polislere direndiler! Mısırlı kardeşler dehşeti yaşadı

İstanbul'da Mısırlı iki kardeş kendilerinden zorla rüşvet isteyen polislere direnince başlarına gelmeyen kalmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:33
Zorla rüşvet almak isteyen polislere direndiler! Mısırlı kardeşler dehşeti yaşadı

Milliyet'in haberine göre İstanbul Başakşehir’de 7 Haziran 2018’de gece Mısırlı Omar (27) ve Abdulrahman Mahmoud (29) kardeşler araçlarıyla seyir halindeyken polisler tarafından durduruldu. Kardeşler ruhsatlarını, Mısır’dan aldıkları ehliyeti ve Türkiye’den aldıkları ehliyet sertifikasını polislere gösterdi. Polisler bu belgelerin geçersiz olduğunu söyledi. Ardından polislerin pasaport sorması üzerine ikamet izin belgelerini gösterdiler. İddiaya göre, polisler, amirlerinin yanına götürdükleri iki kardeşten 1000 TL istedi. Abdulrahman rüşvet istendiğini düşünerek gizlice telefonunun kamerasını açıp kayıt yaptı.

“Sizi görüntüledim, para vermeyeceğim”

Üzerlerinde paraları olmadığını söylemeleri üzerine polis, kardeşlerden Omar’ın ATM’ye giderek para çekmesini, Abdulrahman’ın ise yanlarında kalmasını istedi. ATM’ye giden Omar dönüşte arabasıyla kaza yaptı. Omar’ın kaza yaptığını gören ağabeyi Abdulrahman daha fazla dayanamayarak polislere, “Sizi görüntüledim, para vermeyeceğim” diyerek kardeşi Omar’a polisi aramasını söyledi. Türkçe bilmeyen Omar, 155 Polis’i arayarak İngilizce yardım istedi. Bunun üzerine polislerden biri Omar’ı kelepçeleyerek telefonunu aldı. Ağabey Abdulrahman ise yoldan geçen araçları durdurmaya çalışarak yardım istedi. Bunun üzerine polis, Abdulrahman’ı ekip otosuna, Omar’ı ise çekici aracına bindirerek farklı yerlere götürdü.

Polis amiri iddiaya göre Abdulrahman’ı hapse atmak ve Mısır’a göndermekle tehdit etti. Bu sırada çekicide bulunan Omar ise şoföre durması için bağırdı. Aracın hızlanması üzerine paniğe kapılan Omar, el frenini çekerek direksiyona müdahale etmeye çalıştı. Şoför ise bıçağın sapıyla Omar’a vurdu. Bu sırada araçtan atlayan Omar, yolda gördüğü başka polislerden yardım istedi. Polisler, Omar’ı kardeşinin yanına otoparka götürdüler. Ancak aradan geçen sürede diğer polisler, kardeşlerin telefonundaki görüntüleri temizledi. Bırakılan kardeşler, avukatları Rümeysa Kılıç aracılığıyla şikâyetçi oldu. Savcılık, suçlanan ve halen görevde olan 4 polis hakkında soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:33
  1. İstanbul
  2. Abdulrahman Mahmoud
  3. rüşvet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir."
    1. İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve..
    2. Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı..
    3. İzmir'de 80 kaçak göçmen yakalandı
    4. Ucuz uçak biletinin yolu turlardan..
    5. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    6. Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle..
    8. Teknosa, bayramda satışlarını yüzde 35..
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve..
    10. Konut satış istatistikleri
    11. Eskişehir'de dolandırıcılık..
    12. THY, bayramda yüksekten uçtu
    13. Dikili'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
    14. İstanbul Ümraniye'de minibüsle..
    15. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan..
    16. Bolu’da, uyuşturucu ve kaçak içki..
    17. Zorla rüşvet almak isteyen polislere..
    18. Ozon tedavisinin faydaları saymakla..
    19. Adana’da yürüyüş ve basın açıklaması..
    20. Bursa’da iş yerinde sigara içen işçi..
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek