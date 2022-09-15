Zorbalığa devam edecekler! Türk Tabipler Birliği'nden "grev" sinyali
Üniversite hastanelerinde çalışan doktorları öne süren Türk Tabipler Birliği yine grev yapacaklarının sinyalini verdi.
Yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz aylarda defalarca greve çıkıp hastaları mağdur eden Türk Tabipler Birliği, bünyelerindeki doktorları yine greve çıkartacağının sinyalini verdi.
Zorbalığı sürdüreceklerinin sinyali!
Üniversite hastanelerinde çalışan doktorları hedef seçen TTB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği’nin, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği gibi 1 Temmuz itibariyle değil; 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe konulması tam anlamıyla kötü niyettir.
Üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın hak kayıplarına karşı hukuki mücadele başlatacağız.